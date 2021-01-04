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Долги футбольного клуба «Тамбов» продолжают расти
Финансовая ситуация в футбольном клубе «Тамбов» продолжает ухудшаться - долги растут. Совокупная задолженность, в том числе перед игроками превышает 170 млн рублей. «В этом сезоне нам не перечислили ни копейки. На предыдущий сезон-2019/20 было выделено 588 миллионов рублей. Планировалось, что по май. Из-за пандемии прибавилось полтора месяца, закончились деньги к июлю. С тех пор ничто не поступало»,
- отмечает спортивный директор Павел Худяков.
По словам руководства клуба рассматривается вопрос о снятии команды с чемпионата России. Сейчас ФК «Тамбов» находится на последнем месте в турнирной таблице.
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Финансовая ситуация в футбольном клубе «Тамбов» продолжает ухудшаться - долги растут. Совокупная задолженность, в том числе перед игроками превышает 170 млн рублей.
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