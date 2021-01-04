Долги футбольного клуба «Тамбов» продолжают расти 0 Финансовая ситуация в футбольном клубе «Тамбов» продолжает ухудшаться - долги растут. Совокупная задолженность, в том числе перед игроками превышает 170 млн рублей.

В двух отделениях наркологии находится 50 пациентов 0 Некоторые тамбовчане не справились с «праздничной» нагрузкой и оказались на больничной койке в наркологии. Как сообщает телеканал «Вести Тамбов» в двух отделениях наркологии находится 50 пациентов.

Тамбовский троллейбус на грани закрытия 0 Похоже электротранспорт в областном центре доживает свой век. Проблемы лежат не только в финансовой плоскости – отсутствие средств для модернизации данного вида общественного транспорта, необходимо 600 млн рублей, но и то что некоторое специализированное оборудование больше не производят в России,

Крупнейшую поликлинику Тамбова хотят признать банкротом 0 В конце декабря в Арбитражный суд Тамбовской области поступило заявление от предпринимателя Сергея Брякина о признании банкротом поликлиники «Автомобилистов» (ООО МСЧ «Здоровье») в связи с наличием задолженности в размере более 6 млн рублей.

В Рассказове запустили новую артезианскую скважину 0 В городе Рассказово запустили новую артезианскую скважину, которая теперь питает водой более 3000 частных домов, магазин и детский сад в микрорайоне Мальщина. Существовавших здесь ранее скважин для качественного водоснабжения не хватало, и в летний период воды у местных жителей практически не было.

Бывший судебный пристав-исполнитель осуждена за получение взятки 0 Собранные следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора теперь уже бывшему судебному приставу-исполнителю одного из районных отделов судебных приставов

Как «Тамбов» переживет зиму в РПЛ? 0 Тамбовский футбол в 2020-м году переживает не самое лучшее время. По итогам минувшего сезона клуб сумел остаться в РПЛ, однако сейчас находится на последней строчке в лиге. В девятнадцати турах «Тамбов» одержал три победы и набрал тринадцать баллов.

Семь кандидатов претендуют на должность главы Тамбова 0 Вчера завершился прием документов на конкурсный отбор кандидатур на должность главы города Тамбова Тамбовской области. Документы подали семь кандидатов, в том числе действующий глава города Котовска Алексей Плахотников, предприниматель Игорь Блюм и другие.

Семь кандидатов претендуют на должность главы Тамбова 0 Вчера завершился прием документов на конкурсный отбор кандидатур на должность главы города Тамбова Тамбовской области. Документы подали семь кандидатов, в том числе действующий глава города Котовска Алексей Плахотников, предприниматель Игорь Блюм и другие.

Городская Дума безвозмездно отдала РПЦ очередное здание 0 На последнем заседании Тамбовской городской Думы депутаты приняли решение безвозмездно передать Тамбовской Епархии РПЦ здание, расположенное по адресу: Тамбов, ул. Кронштадтская, д. 83А.

В аптеках Моршанска выявили отсутствие некоторых лекарственных препаратов 0 Прокуратура провела проверку наличия лекарственных препаратов, включенных в минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи в аптеках города Моршанска.

750 подарков вручат фермеры детям из малообеспеченных семей 0 Тамбовские фермеры собрали 150 тыс. рублей для покупки подарков для детей из малообеспеченных семей.

В Тамбове откроется выставка тарного стекла 0 Сегодня в Тамбове на базе комплекса «Усадьба Асеевых» откроется выставка тарного стекла.

Некоторые водители автобусов нарушают масочный режим 0 В городе Тамбове прошёл очередной рейд по соблюдению масочного режима в общественном транспорте.

В Тамбове водитель сбил пешехода на переходе 0 Накануне в Тамбове произошло ДТП – водитель легкового автомобиля сбил пешехода, который переходил улицу на разрешающий сигнал светофора. Водитель скрылся с места аварии, но злоумышленника удалось разыскать.

Более 350-ти домов в Тамбове временно останутся без электроэнергии 0 В связи с проведением АО «ОРЭС-Тамбов» плановых ремонтных работ с 29 декабря на нескольких улицах города Тамбова отключат электроэнергию.

В Котовске модернизировали очистные сооружения 0 «Тамбовская сетевая компания» завершали очередной этап модернизации очистных сооружений в городе Котовске.

Крупнейшую в России ферму по разведению коз планируют построить в области 0 В Пичаевском районе инвестор из Липецкой области в лице ООО «Бертон» за 4,5 млрд рублей планирует построить крупнейшую в России ферму по разведению коз.

В Тамбове легковушка попала под грейдер – есть пострадавшие 0 Вчера в Тамбове водитель автомобиля «ВАЗ-2115», двигаясь по улице Чичканова со стороны улицы Бориса Васильева врезался в дорожную технику – грейдер.

В Тамбове приступили к сносу микрорынка на «Летке» 0 Сегодня в городе Тамбове по поручению врио главы города Тамбова Максима Косенкова приступили к сносу микрорынка на территории микрорайона «Летка» - начались полномасштабные работы по сносу павильонов.