«Тамбов» может задуматься о смене «прописки» Комментариев: 0

Футбольный клуб «Тамбов» в ближайшем будущем может перебраться в другой город, сменив не только адрес «прописки», но и название.



О подобном варианте развития событий в руководстве «Тамбова» пока задумываются весьма осторожно, но исключать его не торопятся. К примеру, спортивный директор клуба Павел Худяков уже намекнул, что решение о переезде может быть принято уже в феврале 2021-го года, если у клуба не стабилизируется финансовая ситуация и не решится вопрос со стадионом, на котором команда может проводить свои домашние матчи. Сейчас «Тамбов» вынужден использовать для этого арену в Саранске.



Что касается финансовой части вопроса, то она вызывает наибольшие опасения. По данным различных источников, долги «Тамбова» составляют порядка 360 миллионов рублей, и почти треть из них – это задолженности по зарплате и премия игрокам. Понятное дело, что все это не может не отражаться на результатах коллектива. Игрокам не хватает мотивации, отсюда – многочисленные поражения и место на четвертой с конца строчке турнирной таблицы. Не особо верят в «Тамбов» и букмекеры. Если скачать



К слову, из-за задолженностей перед игроками Палата Российского футбольного союза по разрешению споров наложила на «Тамбов» запрет на регистрацию новых футболистов. Такое решение было принято из-за долгов клуба по зарплате перед бывшим игроком команды Игорем Юргановым и компенсации за досрочное расторжение контракта с Данилом Кленкиным.



То есть из-за нынешних проблем с финансами «Тамбов» может лишиться права и на исправление кадровых трудностей в ближайшее трансферное окно, если санкции от РФС не будут сняты. Нет новых игроков – нет и усиления состава, который у тамбовского клуба и так не самый сильный, а если быть точными, то по общей трансферной стоимости, которую подсчитывает портал Transfermarkt, «Тамбов» сейчас на последнем месте в Премьер-лиге – всего 11 с лишним миллионов на всю команду.



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Источник фото: сайт SPORT.RU Футбольный клуб «Тамбов» в ближайшем будущем может перебраться в другой город, сменив не только адрес «прописки», но и название.О подобном варианте развития событий в руководстве «Тамбова» пока задумываются весьма осторожно, но исключать его не торопятся. К примеру, спортивный директор клуба Павел Худяков уже намекнул, что решение о переезде может быть принято уже в феврале 2021-го года, если у клуба не стабилизируется финансовая ситуация и не решится вопрос со стадионом, на котором команда может проводить свои домашние матчи. Сейчас «Тамбов» вынужден использовать для этого арену в Саранске.Что касается финансовой части вопроса, то она вызывает наибольшие опасения. По данным различных источников, долги «Тамбова» составляют порядка 360 миллионов рублей, и почти треть из них – это задолженности по зарплате и премия игрокам. Понятное дело, что все это не может не отражаться на результатах коллектива. Игрокам не хватает мотивации, отсюда – многочисленные поражения и место на четвертой с конца строчке турнирной таблицы. Не особо верят в «Тамбов» и букмекеры. Если скачать мобильную версию Winline , можно обнаружить, что на победы подопечных Сергея Первушина часто предлагают большие коэффициенты, чем на успех их соперников. А это показатель менее высоких шансов на положительный исход. И так из тура в тур по ходу сезона.К слову, из-за задолженностей перед игроками Палата Российского футбольного союза по разрешению споров наложила на «Тамбов» запрет на регистрацию новых футболистов. Такое решение было принято из-за долгов клуба по зарплате перед бывшим игроком команды Игорем Юргановым и компенсации за досрочное расторжение контракта с Данилом Кленкиным.То есть из-за нынешних проблем с финансами «Тамбов» может лишиться права и на исправление кадровых трудностей в ближайшее трансферное окно, если санкции от РФС не будут сняты. Нет новых игроков – нет и усиления состава, который у тамбовского клуба и так не самый сильный, а если быть точными, то по общей трансферной стоимости, которую подсчитывает портал Transfermarkt, «Тамбов» сейчас на последнем месте в Премьер-лиге – всего 11 с лишним миллионов на всю команду.Больше новостей из стана российских футбольных клубов можно узнать здесь



