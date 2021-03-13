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Суд принял к производству заявление о банкротстве ФК «Тамбов»
Арбитражный суд Тамбовской области принял к производству заявление ФК «Тамбов» о признании клуба банкротом. Предварительное заседание назначено на 14 апреля 2021 года.
По состоянию на конец января общая сумма кредиторской задолженности клуба составляет 544,1 миллиона рублей. Источники финансирования указанной задолженности отсутствуют.
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