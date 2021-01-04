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Крупнейшую поликлинику Тамбова хотят признать банкротом
4 января 2021
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В конце декабря в Арбитражный суд Тамбовской области поступило заявление от предпринимателя Сергея Брякина о признании банкротом поликлиники «Автомобилистов» (ООО МСЧ «Здоровье») в связи с наличием задолженности в размере более 6 млн рублей.
Это крупнейшее частное медицинское учреждение в городе Тамбове, в штате в настоящее время трудятся 115 человек. В «Автомобилисте» есть отделения гинекологии, оториноларингологии, хирургии, терапии, кардиологии, травматологии, неврологии, психиатрии и наркологии, дерматологии, проктологии, эндокринологии и стоматологии.
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