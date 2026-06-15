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Дело бывшего министра здравоохранения Тамбовской области Екатерины Юньковой возобновили после её возвращения из зоны СВО
Вчера, 18:44
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Ленинский районный суд Тамбова возобновил рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего министра здравоохранения Тамбовской области Екатерины Юньковой, обвиняемой в превышении должностных полномочий.
Как стало известно, ранее производство по делу было приостановлено в связи с тем, что экс-чиновница с конца декабря 2025 года находилась в служебной командировке в зоне проведения специальной военной операции. По информации её защитника, Юнькова работала врачом-анестезиологом-реаниматологом в одном из госпиталей Министерства обороны России.
Дело поступило в Ленинский районный суд 3 декабря 2025 года. На первых двух заседаниях подсудимая отсутствовала, а на третьем заседании её адвокат сообщил о направлении в зону СВО. В феврале 2026 года суд приостановил производство на неопределённый срок.
Прокуратура попыталась оспорить это решение, усомнившись в представленных сведениях, однако Тамбовский областной суд оставил жалобу без удовлетворения.
В конце мая суд возобновил производство. На очередном заседании стороны ожидали участия Екатерины Юньковой по видеоконференцсвязи, однако руководство госпиталя не ответило на запрос суда о возможности её подключения, поэтому заседание пришлось отложить.
Как пояснили деловому изданию «Вердикт» в суде, в настоящее время бывший министр вернулась и уже участвует в судебных заседаниях. В начале июня рассмотрение дела вновь отложили из-за неявки свидетелей.
Уголовное дело в отношении Екатерины Юньковой было возбуждено в мае 2025 года. По версии следствия, в конце 2024 года она, занимая должность министра здравоохранения, подписала приказ о собственном премировании за выполнение особо важных и сложных задач. В прокуратуре считают, что законных оснований для этого не имелось.
Размер причинённого ущерба, по разным данным, составил от 120 до 129 тыс. рублей. В надзорном ведомстве ранее сообщали, что ущерб был полностью возмещён.
Екатерина Юнькова возглавляла министерство здравоохранения Тамбовской области с июля 2024 года по апрель 2025 года. Её увольнению предшествовала служебная проверка, инициированная главой региона Евгением Первышовым на фоне многочисленных жалоб жителей на перебои с поставками льготных лекарств.
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