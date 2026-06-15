Дело бывшего министра здравоохранения Тамбовской области Екатерины Юньковой возобновили после её возвращения из зоны СВО Комментариев: 0



Как стало известно, ранее производство по делу было приостановлено в связи с тем, что экс-чиновница с конца декабря 2025 года находилась в служебной командировке в зоне проведения специальной военной операции. По информации её защитника, Юнькова работала врачом-анестезиологом-реаниматологом в одном из госпиталей Министерства обороны России.



Дело поступило в Ленинский районный суд 3 декабря 2025 года. На первых двух заседаниях подсудимая отсутствовала, а на третьем заседании её адвокат сообщил о направлении в зону СВО. В феврале 2026 года суд приостановил производство на неопределённый срок.



Прокуратура попыталась оспорить это решение, усомнившись в представленных сведениях, однако Тамбовский областной суд оставил жалобу без удовлетворения.



В конце мая суд возобновил производство. На очередном заседании стороны ожидали участия Екатерины Юньковой по видеоконференцсвязи, однако руководство госпиталя не ответило на запрос суда о возможности её подключения, поэтому заседание пришлось отложить.



Как пояснили деловому изданию «Вердикт» в суде, в настоящее время бывший министр вернулась и уже участвует в судебных заседаниях. В начале июня рассмотрение дела вновь отложили из-за неявки свидетелей.



Уголовное дело в отношении Екатерины Юньковой было возбуждено в мае 2025 года. По версии следствия, в конце 2024 года она, занимая должность министра здравоохранения, подписала приказ о собственном премировании за выполнение особо важных и сложных задач. В прокуратуре считают, что законных оснований для этого не имелось.



Размер причинённого ущерба, по разным данным, составил от 120 до 129 тыс. рублей. В надзорном ведомстве ранее сообщали, что ущерб был полностью возмещён.



Екатерина Юнькова возглавляла министерство здравоохранения Тамбовской области с июля 2024 года по апрель 2025 года. Её увольнению предшествовала служебная проверка, инициированная главой региона Евгением Первышовым на фоне многочисленных жалоб жителей на перебои с поставками льготных лекарств. Ленинский районный суд Тамбова возобновил рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего министра здравоохранения Тамбовской области Екатерины Юньковой, обвиняемой в превышении должностных полномочий.Как стало известно, ранее производство по делу было приостановлено в связи с тем, что экс-чиновница с конца декабря 2025 года находилась в служебной командировке в зоне проведения специальной военной операции. По информации её защитника, Юнькова работала врачом-анестезиологом-реаниматологом в одном из госпиталей Министерства обороны России.Дело поступило в Ленинский районный суд 3 декабря 2025 года. На первых двух заседаниях подсудимая отсутствовала, а на третьем заседании её адвокат сообщил о направлении в зону СВО. В феврале 2026 года суд приостановил производство на неопределённый срок.Прокуратура попыталась оспорить это решение, усомнившись в представленных сведениях, однако Тамбовский областной суд оставил жалобу без удовлетворения.В конце мая суд возобновил производство. На очередном заседании стороны ожидали участия Екатерины Юньковой по видеоконференцсвязи, однако руководство госпиталя не ответило на запрос суда о возможности её подключения, поэтому заседание пришлось отложить.Как пояснили деловому изданию «Вердикт» в суде, в настоящее время бывший министр вернулась и уже участвует в судебных заседаниях. В начале июня рассмотрение дела вновь отложили из-за неявки свидетелей.Уголовное дело в отношении Екатерины Юньковой было возбуждено в мае 2025 года. По версии следствия, в конце 2024 года она, занимая должность министра здравоохранения, подписала приказ о собственном премировании за выполнение особо важных и сложных задач. В прокуратуре считают, что законных оснований для этого не имелось.Размер причинённого ущерба, по разным данным, составил от 120 до 129 тыс. рублей. В надзорном ведомстве ранее сообщали, что ущерб был полностью возмещён.Екатерина Юнькова возглавляла министерство здравоохранения Тамбовской области с июля 2024 года по апрель 2025 года. Её увольнению предшествовала служебная проверка, инициированная главой региона Евгением Первышовым на фоне многочисленных жалоб жителей на перебои с поставками льготных лекарств.



