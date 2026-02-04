|
Суд по делу бывшего министра здравоохранения Тамбовской области снова перенесли
Вчера, 18:06
В Ленинском районном суде Тамбова вновь не состоялось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего министра здравоохранения региона Екатерина Юнькова. Очередное заседание пришлось отложить из-за отсутствия подсудимой.
Как пояснили в суде, Екатерина Юнькова сейчас находится в зоне проведения специальной военной операции. С конца декабря прошлого года она работает врачом анестезиологом-реаниматологом в одном из военных госпиталей. Рассматривался вариант её участия в заседании по видеосвязи, однако ответа от руководства медучреждения суд пока не получил.
В результате слушание перенесли на 12 февраля.
Напомним, Юнькова занимала пост министра здравоохранения Тамбовской области менее года — с лета 2024-го до весны 2025-го. После служебной проверки, инициированной губернатором Евгений Первышов, её сначала отстранили, а затем уволили. Поводом стали многочисленные обращения жителей, жаловавшихся на проблемы с получением льготных лекарств.
Позже в отношении бывшего министра возбудили уголовное дело. Следствие считает, что она незаконно получила премию в 120 тысяч рублей. Теперь суду предстоит разобраться в этих обстоятельствах, однако рассмотрение дела затягивается из-за объективных причин.
