Бывший министр здравоохранения Тамбовской области объяснила неявку в суд командировкой в зону СВО

Экс-чиновницу обвиняют в превышении должностных полномочий. Очередное заседание вновь прошло без её участия, однако на этот раз суду были представлены документы, проливающие свет на ситуацию.



Согласно официальным данным, с 1 декабря 2025 года Юнькова работает врачом анестезиологом-реаниматологом в одном из медицинских учреждений Министерства обороны России. А с конца декабря она направлена в служебную командировку в зону проведения специальной военной операции — на территорию Луганской Народной Республики.



Адвокат подсудимой передал суду справку, согласно которой Юнькова находится в составе медицинской группы и обеспечивает выполнение специальных задач. Документ был направлен защитнику самой Юньковой в электронном виде и приобщён к материалам дела.



Судья предложила отложить разбирательство до лета, однако прокуратура заняла более жёсткую позицию. Представитель надзорного ведомства заявил:



«Достоверных сведений о том, где сейчас находится гражданка Юнькова мы в настоящий момент не имеем. Если сведения подтвердятся, прошу суд поставить вопрос об её участии в судебном заседании посредством видеоконференцсвязи. В случае невозможности предлагаю в дальнейшем решить вопрос о мере пресечения Юньковой».



В результате процесс отложили всего на неделю — следующее заседание назначено на 5 февраля.



