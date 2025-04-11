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Министр здравоохранения Тамбовской области Екатерина Юнькова ушла в отставку
Сегодня, 09:33
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С 10 апреля Екатерина Юнькова официально покинула пост министра здравоохранения Тамбовской области. Об этом она сообщила в своём аккаунте в социальной сети «ВКонтакте», поблагодарив коллег за совместную работу и подчеркнув, что за полгода на посту главы ведомства удалось добиться значимых для региона результатов.
Юнькова возглавила областной минздрав летом 2024 года, сменив на этой должности Алексея Овчинникова, который покинул пост на фоне резонансных подозрений в оскорблении сотрудников полиции и участии в незаконной охоте. Назначение Юньковой тогда связывали с курсом на кадровое обновление и восстановление репутации ведомства.
В своём прощальном сообщении бывший министр отметила, что, несмотря на краткий срок, команда ведомства активно продвигала участие региона в федеральных и национальных проектах. В числе достигнутого Юнькова назвала согласование строительства трёх новых модульных женских консультаций и получение одобрения на обустройство палаты интенсивной терапии в приёмном отделении Мичуринской больницы имени Брюхоненко.
Ранее в регионе обострились проблемы с обеспечением льготных категорий граждан лекарственными средствами, что вызвало общественный резонанс, критику со стороны врио губернатора Евгения Первышова и проверку прокуратуры. Не исключено, что кадровые перестановки в ведомстве стали следствием этих обстоятельств. Официальной информации о назначении нового руководителя пока не поступало.
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