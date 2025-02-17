Глава Тамбовской области жёстко раскритиковал работу областного Минздрава Комментариев: 0



Одной из острых тем стало трудоустройство студентов медицинских вузов на летний период. Многие из них вынуждены искать временную работу в соседних областях, так как в Тамбовской области не предусмотрены механизмы их привлечения в медицинские учреждения.



Не менее серьёзные нарекания вызвала ситуация с обеспечением льготных категорий граждан лекарственными препаратами. С начала года поступает множество жалоб на дефицит жизненно важных медикаментов. Министр здравоохранения области Ольга Юнькова объяснила это трудностями с закупками, однако Первышов отверг эти оправдания. Более того, проблемой уже заинтересовалась Генеральная прокуратура.



Отдельное внимание было уделено критическому состоянию кирсановской районной больницы. Глава региона назвал условия, в которых оказывается медицинская помощь, неприемлемыми и подчеркнул, что ситуация требует немедленного вмешательства. Кроме того, он подверг резкой критике проект нового здания больницы, который разрабатывался с 2023 года, но до сих пор не был согласован с профильными ведомствами и не обеспечен финансированием.



Фото: пресс-служба правительства Тамбовской области

На очередном совещании в правительстве Тамбовской области временно исполняющий обязанности губернатора Евгений Первышов выразил серьёзное недовольство работой регионального министерства здравоохранения. Под критику попали сразу несколько ключевых проблем, напрямую затрагивающих жителей региона.Одной из острых тем стало трудоустройство студентов медицинских вузов на летний период. Многие из них вынуждены искать временную работу в соседних областях, так как в Тамбовской области не предусмотрены механизмы их привлечения в медицинские учреждения.Не менее серьёзные нарекания вызвала ситуация с обеспечением льготных категорий граждан лекарственными препаратами. С начала года поступает множество жалоб на дефицит жизненно важных медикаментов. Министр здравоохранения области Ольга Юнькова объяснила это трудностями с закупками, однако Первышов отверг эти оправдания. Более того, проблемой уже заинтересовалась Генеральная прокуратура.Отдельное внимание было уделено критическому состоянию кирсановской районной больницы. Глава региона назвал условия, в которых оказывается медицинская помощь, неприемлемыми и подчеркнул, что ситуация требует немедленного вмешательства. Кроме того, он подверг резкой критике проект нового здания больницы, который разрабатывался с 2023 года, но до сих пор не был согласован с профильными ведомствами и не обеспечен финансированием.Фото: пресс-служба правительства Тамбовской области



