Развитие промышленности и новые образовательные инициативы в Тамбовской области Комментариев: 0



В 2023 году в регионе появился первый промышленный кластер, ориентированный на сельскохозяйственную сферу. В него вошли пять предприятий. Власти ставят перед собой амбициозную цель — создать 12 таких объединений, включая межрегиональный нефтегазовый кластер, который объединит предприятия не только Тамбовской, но и Воронежской, Тульской, Рязанской, Челябинской областей и Пермского края.



Экономические показатели промышленности в регионе демонстрируют уверенный рост. По итогам 2024 года объем производства достиг 414 млрд рублей, что на 21% превышает уровень 2023 года. Было введено в эксплуатацию более 3 тысяч единиц высокопроизводительного оборудования, освоено производство 120 новых видов продукции, включая оборудование для спецтехники, химические изделия и навигационные приборы. В бюджет области от промышленного сектора поступило более 8 млрд рублей налогов — на 23% больше, чем годом ранее.



Тема развития промышленности в Тамбовской области активно обсуждается с 2022 года, когда регион столкнулся с трудностями в создании индустриальных парков. Многие инвесторы отказались от ранее заявленных проектов. В частности, все резиденты промышленного парка «Уварово» обанкротились, частный проект «Dega-Тамбов» так и не был реализован, а индустриальный парк «Котовск» сменил направление, сосредоточившись на строительстве логистического центра для Wildberries. В случае успешной реализации запланированных инициатив общий объем инвестиций мог бы превысить 25 млрд рублей.



Сегодня власти делают ставку на развитие кластерной модели, что должно помочь региону привлечь новых инвесторов и укрепить позиции в промышленном секторе. На очередном оперативном совещании временно исполняющий обязанности главы Тамбовской области Евгений Первышов обсудил в прямом эфире перспективные задачи по развитию регионального промышленного комплекса. Кроме того, особое внимание уделили оснащению школ для введения новых учебных предметов — «Труд» и «Основы безопасности и защиты Родины».В 2023 году в регионе появился первый промышленный кластер, ориентированный на сельскохозяйственную сферу. В него вошли пять предприятий. Власти ставят перед собой амбициозную цель — создать 12 таких объединений, включая межрегиональный нефтегазовый кластер, который объединит предприятия не только Тамбовской, но и Воронежской, Тульской, Рязанской, Челябинской областей и Пермского края.Экономические показатели промышленности в регионе демонстрируют уверенный рост. По итогам 2024 года объем производства достиг 414 млрд рублей, что на 21% превышает уровень 2023 года. Было введено в эксплуатацию более 3 тысяч единиц высокопроизводительного оборудования, освоено производство 120 новых видов продукции, включая оборудование для спецтехники, химические изделия и навигационные приборы. В бюджет области от промышленного сектора поступило более 8 млрд рублей налогов — на 23% больше, чем годом ранее.Тема развития промышленности в Тамбовской области активно обсуждается с 2022 года, когда регион столкнулся с трудностями в создании индустриальных парков. Многие инвесторы отказались от ранее заявленных проектов. В частности, все резиденты промышленного парка «Уварово» обанкротились, частный проект «Dega-Тамбов» так и не был реализован, а индустриальный парк «Котовск» сменил направление, сосредоточившись на строительстве логистического центра для Wildberries. В случае успешной реализации запланированных инициатив общий объем инвестиций мог бы превысить 25 млрд рублей.Сегодня власти делают ставку на развитие кластерной модели, что должно помочь региону привлечь новых инвесторов и укрепить позиции в промышленном секторе.



