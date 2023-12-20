Темпы роста промышленности в Тамбовской области составили 113% 0 Промышленный сектор Тамбовской области демонстрирует устойчивые темпы роста, достигая уровня в 113%, что существенно превышает среднероссийский показатель (104%). Эта информация была объявлена в ходе совещания, посвященного развитию промышленного комплекса, проведенного главой региона Максимом

ООО «Компьюлинк инфраструктура ТО» хочет отсудить у администрации Тамбова 285 млн рублей 0 ООО «Компьюлинк инфраструктура ТО» хочет через суд взыскать с администрации Тамбова свыше 285 миллионов рублей. Исковое заявление было подано в Арбитражный суд Тамбовской области 20 декабря. Представители областного арбитража сообщили, что решение о принятии дела в производство будет принято в

Уголовное дело о коррупции в управлении МЧС вернули в прокуратуру 0 Военный суд в Тамбове принял решение вернуть уголовное дело о коррупции в руководстве МЧС Липецкой области в прокуратуру. Основным подсудимым является Михаил Салфетников, который руководил ведомством с 2013 по 2020 год. Причиной возвращения дела стали выявленные нарушения в обвинительном заключении.

Назначен новый прокурор города Мичуринска 0 Старший советник юстиции Николай Гаврилов был назначен прокурором города Мичуринска на пятилетний срок. Это решение было принято на основе приказа Генерального прокурора Российской Федерации, как сообщила прокуратура Тамбовской области 20 декабря. Ранее Гаврилов занимал должность прокурора

Приставы взыскали с жителей области более 347 млн рублей по алиментам 0 За 11 месяцев 2023 года судебные приставы в Тамбовской области успешно взыскали более 347 миллионов рублей по алиментам от жителей региона. Административная ответственность была наложена на 225 должников в связи с неуплатой средств на содержание своих несовершеннолетних детей (ч. 1 ст. 5.35 КоАП

Не все депутаты поддерживают бюджет Тамбова на 2024 год 0 20 декабря прошло заседание комитета по ЖКХ в Тамбовской городской Думе. В повестке дня было несколько ключевых вопросов, включая утверждение бюджета города на предстоящий год, обеспечение содержания муниципального жилья и другие аспекты.

В Тамбове расчистили участок русла реки Студенец 0 В Тамбове завершились работы по очистке участка реки Студенец в районе улицы Степана Разина (от Рассказовского моста до впадения реки в Цну). По информации регионального Минэкологии, подрядчик осуществил расчистку приблизительно 500 метров русла и удаление донных отложений объемом более 2 500

У жителей Тамбовской области растёт спрос на дрова для отопления 0 По информации на 19 декабря, в Тамбовской области было поставлено 2 тонны 631 килограмм дров (2631 кубических метров).

В Тамбове состоялась лекция Юрия Тавровского, посвящённая 130-летию Мао Цзэдуна 0 В Тамбовском государственном университете имени Державина состоялась лекция известного российского востоковеда Юрия Тавровского, приглашённого общественниками из Тамбовского регионального отделения Общества российско-китайской дружбы и Центра сотрудничества со странами Азии «Белый Слон».

По иску Росимущества компания Александра Полякова заплатит 5 млн рублей 0 Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил иск Росимущества, направленный против ООО "Агропромышленная инвестиционная компания", о взыскании средств за использование земельного участка, находящегося в федеральной собственности.

Сроки завершения строительства дороги в границах микрорайона «Донской» будут перенесены 0 В Тамбове произойдет перенос сроков завершения строительства дорог на улицах Советской и Запрудной в пределах микрорайона "Донской". Дополнительное соглашение о изменении сроков должно быть подписано между региональным министерством градостроительства и архитектуры и ООО "Строй НЭС-АБ" по решению

В Тамбовской области появится сеть эко-школ 0 В Тамбовской области начал свою работу проект по формированию ассоциации сети эко-школ. Задачей этой инициативы является совместное усилие региональных структур, таких как региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами - АО «Тамбовская сетевая компания», Министерство

На борьбу с камышом Тамбовская область потратила 5,5 млн рублей 0 Министр экологии и природопользования Тамбовской области Алла Албегова, объявила в социальных сетях о завершении проекта по очистке от зарослей камышей на почти всех участках вдоль реки Цна.

Проблема с уборкой снега в Тамбове возмущает тамбовчан 0 В сообщении от администрации города Тамбова отмечено, что снегопад, который был прошлую неделю, является исключительным для региона с 2005 года, и толщина снежного покрова достигает полуметра. Но важно отметить, что власти редко высказываются о том, что снега мало и его легко убрать – подобное

Тамбовская семья копит 6 лет на первоначальный взнос для покупки жилья 0 В Тамбовской области семье, состоящей из двух работающих взрослых, потребуется всего 6,6 лет, чтобы собрать первоначальный взнос по ипотеке. Однако, проведенный анализ официальных данных показал, что данный регион занимает 68-е место среди 85 российских субъектов.

В Тамбове выявляют новые точки торговли табаком возле учебных заведений 0 В Тамбове продолжают выявлять всё новые и новые точки торговли табакосодержащими изделиями вблизи образовательных учреждений. Так, в ходе очередного рейда общественников, которые занимаются данной проблематикой, и при содействии сетевого издания «Региональные известия» одна из таких точек была

Администрация Тамбова пытается спасти от банкротства МУП «ТТС» 0 Администрация Тамбова предпринимает усилия по спасению от банкротства муниципального унитарного предприятия "ТамбовТеплоСервис" (ТТС), созданного 10 лет назад. Напомним, что данная теплоснабжающая организация была выделена в 2013 году из другого муниципального унитарного предприятия

В Тамбове продают ресторан «Пират» за 111 млн рублей 0 На городской набережной в Тамбове выставлен к продаже ресторан "Пират". За предприятие общественного питания просят 111 миллионов рублей. Информация о продаже размещена на одной из онлайн-площадок по недвижимости, а в качестве продавца указано агентство недвижимости "Этажи".

В Тамбове пройдёт открытая лекция востоковеда Юрия Тавровского к 130-летию Мао Цзэдуна 0 этом году исполняется 130 лет со дня рождения основателя Китайской Народной Республики Мао Цзэдуна. По этому случаю по приглашению Тамбовского регионального отделения Общества российско-китайской дружбы 19 декабря в ТГУ имени Г.Р.Державина известный советский и российский востоковед Юрий Тавровский

Жителям Тамбовской области нужно перезаключить договоры на поставку газа 0 Из-за вступления в силу новых поправок, касающихся технического обслуживания и ремонта газового оборудования в жилых домах, тамбовчанам потребуется обновить свои договоры с поставщиками газа до конца текущего года.