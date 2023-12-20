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Темпы роста промышленности в Тамбовской области составили 113%
Сегодня, 10:40
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Промышленный сектор Тамбовской области демонстрирует устойчивые темпы роста, достигая уровня в 113%, что существенно превышает среднероссийский показатель (104%). Эта информация была объявлена в ходе совещания, посвященного развитию промышленного комплекса, проведенного главой региона Максимом Егоровым.
На территории тамбовской промышленности насчитывается более 2 тысяч предприятий, где трудятся более 47 тысяч человек. Объем инвестиций в основной капитал вырос в четыре раза. Заработная плата работников обрабатывающих производств увеличилась на треть. На предприятиях оборонного комплекса рост заработных плат еще более значительный, достигая 60%. Объем налоговых поступлений от промышленных предприятий возрос на более чем 70%.
Максим Егоров отметил, что промышленная политика региона направлена на стабильное развитие и достижение технологической независимости. Для достижения этих целей предприятия Тамбова активно внедряют новые технологии и расширяют ассортимент производства.
С началом 2023 года полноценно функционирует региональный Фонд развития промышленности, который обеспечивает дополнительное привлечение федеральных средств в размере девяти рублей на каждый рубль региональных инвестиций. В текущем году фонд поддержал инвестиционные проекты тамбовских предприятий на общую сумму более миллиарда рублей, включая сельскохозяйственное машиностроение, радиоэлектронику и станкостроение.
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