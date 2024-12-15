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Глава Тамбовской области раскритиковал работу подрядчиков по зимнему содержанию дорог
Сегодня, 09:16
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Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов выразил недовольство работой подрядчиков по уборке дорог от снега. На оперативном совещании и.о. министра автодорог Альберт Чурилов доложил, что региону требуется свыше тысячи единиц техники для расчистки дорог, но в готовности находятся только 850 машин. Особенно сложная ситуация наблюдается в Мичуринске, Тамбове, Рассказове и Котовске.
На совещании особое внимание уделили Сампурскому и Ржаксинскому округам, где подрядчик «Дормострой» не выполнил требуемый объём работ. В Сампурском районе после снегопада было очищено лишь треть дорог, за что организации грозит штраф. В Ржаксинском округе недостаток техники привёл к тому, что второстепенные дороги остаются неубранными — там работает всего 4 машины. Глава региона поручил Альберту Чурилову лично разобраться в ситуации на месте и провести проверку подрядчиков до конца дня.
Евгений Первышов напомнил, что вопросы с нехваткой техники обсуждались ранее, и подрядчики обещали усилить работу, однако ситуация не улучшилась. Он подчеркнул, что подобное отношение недопустимо и подрядчиков ждёт «детальный разговор».
Отметим, что ООО «Дормострой» уже фигурировало в уголовных делах о хищении бюджетных средств при ремонте дорог. В мае были возбуждены дела по контрактам на сумму более миллиарда рублей, а позднее прокуратура выявила новые факты мошенничества в особо крупном размере.
Фото: Софья Корнеева "ПроТамбов"
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