За две недели мая в Тамбове вывезено больше 180 стихийных свалок 0 В первой половине мая силами АО «ТСК» было ликвидировано 181 несанкционированная свалка на территории Тамбова, объём которых составил 6,1 тысячи кубических метров.

По факту бюджетных средств при ремонте дороги в Жердевском округе возбудили уголовное дело 0 В Тамбовской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных средств при ремонте автодороги «Каспий»-Сукмановка-Жердевка. Это уже второе подобное дело в регионе за последние дни, связанное с некачественным ремонтом дорог.

В Тамбове в Пионерском парке стартовали работы по благоустройству 0 В Тамбове начались работы по благоустройству Пионерского парка, который стал одним из победителей народного голосования за проекты благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда». Планируется обновление территории площадью

Прокуратура выявила нарушения по доступу к водному объекту и береговой полосе в Первомайском округе 0 Прокуратура Первомайского района провела проверку соблюдения земельного законодательства и законодательства об охране водных биологических ресурсов на территории Первомайского муниципального округа. В ходе проверки было установлено, что на земельном участке в селе Змеевка оборудован деревянный

Самой актуальной темой недели стало состояние дорог 0 Сотрудники Центра управления регионом за период с 3 по 9 мая обработали и передали на исполнение 1804 сообщения от жителей. Вопросы и жалобы поступали как в социальных сетях, так и через приложение "Госуслуги. Решаем вместе".

На 2 месяца часть тамбовчан останется без горячей воды 0 В Тамбове начинается модернизация первой распределительной сети, проходящей по улице Мичуринской. Планируется замена примерно одного километра трубопровода.

Две новых школы в Тамбове будут построены в рамках концессии 0 Глава Тамбовской области Максим Егоров лично осмотрел строительные участки, где возводятся новые общеобразовательные школы. Обе школы находятся в отдаленных районах областного центра — на улице Волжской и в селе Бокино. Они будут построены с использованием механизма концессии, что позволит ускорить

Под Тамбовом водитель фуры протаранил «Ниву» 0 Авария под Тамбовом произошла утром 12 мая на пересечении автодорог "Тамбов-Шацк" и "Северный обход" на Татановском перекрестке. По предварительным данным, фура протаранила легковушку "Нива", несмотря на запрещающий сигнал светофора.

В Тамбове открыли XVII театральный фестиваль им. Н. Рыбакова 0 Открытие XVII фестиваля имени Николая Рыбакова в Тамбове стало торжественным мероприятием, посвященным памяти народного артиста СССР Юрия Мефодьевича Соломина. Начало фестиваля было отмечено творческой встречей с народной артисткой России Еленой Харитоновой и Константином Юдаевым, посвященной

Ситуация с обмелением р. Цна продолжает волновать тамбовчан 0 Ситуация с понижением уровня воды в реке Цна вызвала активное обсуждение в социальных сетях и привлекла внимание Министерства экологии и природных ресурсов Тамбовской области. Министр Алла Албегова пояснила, что река Цна является объектом федерального значения и подчиняется регулированию

Ко Дню Победы установлены выплаты ветеранам войны, труженикам тыла и узникам лагерей 0 В связи с 79-летием Победы в Великой Отечественной войне в Тамбовской области был принят областной закон, согласно которому установлены единовременные денежные выплаты отдельным категориям граждан.

За 12 млн рублей власти Тамбова хотят переложить плитку на ул. Интернациональной 0 Власти Тамбова ищут организацию, которая возьмется за укладку тротуарной плитки в сквере, расположенном по улице Интернациональной, за памятником В.И. Ленину. Начальная стоимость работ, которые финансируются за счет городского бюджета, составляет 12,4 миллиона рублей. Окончательная стоимость будет

Возбуждено уголовное дело по факту неудовлетворительного состояния медучреждения в Инжавинском округе 0 Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Тамбовской области Александру Полшакову возбудить уголовное дело по обращению о ненадлежащем содержании медучреждения в с. Красивка Инжавинского муниципального округа и представить

От укусов клещей пострадали почти 400 человек 0 По данным мониторинга регионального управления Роспотребнадзора на 10 мая, в медицинские организации обратилось 396 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе 93 ребенка, что в 2 раза меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Пострадавшим организована экстренная профилактика и

В Тамбове перенесли сроки отключений горячей воды 0 В Тамбове перенесли сроки проведения ежегодных гидравлических испытаний тепловых сетей из-за похолодания, так как эти работы связаны с отключением горячей воды. Ситуация становится более острой из-за прохладной погоды в домах тамбовчан, и отключение горячей воды может ухудшить ситуацию.

Следственный комитет проведет проверку благоустройства сквера в пос. Строитель 0 Сквер «Молодёжный» в поселке Строитель г. Тамбова оказался под пристальным вниманием не только региональных СМИ, но и председателя Следственного комитета РФ, Александра Бастрыкина, который взял проверку по этому делу под свой контроль.

В Тамбове продолжают падать деревья 0 В Тамбове продолжают падать деревья из-за сильного ветра, что создает опасность для имущества граждан и их жизни, и здоровья. Один из таких случаев произошел недавно возле дома № 76 на улице Московской, где массивный фрагмент дерева упал на тротуар, задев припаркованные рядом автомобили и кабели.

В Тамбовской области снова прогнозируется сильный ветер 0 Согласно данным Тамбовского Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, почти каждый день на протяжении текущей недели территория Тамбовской области подвергается сильным порывам ветра. Этот тренд сохранится и сегодня, 10 мая. Ожидается, что порывы ветра

В 2025 году планируют благоустроить Ласковский карьер 0 В Тамбове завершилось голосование за объекты благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда». Горожанам предстояло выбрать, какая территория будет преобразована к 2025 году.

В Строителе при благоустройстве нового парка выявлено ряд недочетов 0 При благоустройстве нового парка в поселке Строитель на сумму 26 миллионов рублей были обнаружены ряд недостатков. Среди них - некачественно уложенная плитка, асфальт с волнами, недостающие объекты и значительное срыв сроков выполнения работ, почти на полгода.