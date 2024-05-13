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По факту бюджетных средств при ремонте дороги в Жердевском округе возбудили уголовное дело

Сегодня, 19:14
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По факту бюджетных средств при ремонте дороги в Жердевском округе возбудили уголовное дело В Тамбовской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных средств при ремонте автодороги «Каспий»-Сукмановка-Жердевка. Это уже второе подобное дело в регионе за последние дни, связанное с некачественным ремонтом дорог.

Прокуратура Жердевского района Тамбовской области провела проверку расходования бюджетных средств, выделенных на ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Было установлено, что в 2023 году подрядчик выполнил ремонтные работы на сумму более 400 миллионов рублей. Однако в текущем году комиссионный осмотр выявил серьезные дефекты: смещения верхнего слоя покрытия, локальные трещины, сегрегацию асфальтобетона на остановочных карманах и образование просадок.
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