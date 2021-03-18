Продолжается расследование уголовного дела по факту хищения средств при ремонте дорог в Знаменке Комментариев: 0



Речь идет о мошеннических действиях со стороны руководства ООО «Инждорстрой». Напомним, что несколько лет назад были заключены муниципальные контракты на выполнение работ по ремонту дорог по улицам Молодёжной и Октябрьской рабочего посёлка Знаменка. Стоимость контракта на ремонт дороги по улице Молодёжной составила почти 4 млн. 150 тысяч рублей, по улице Октябрьской – чуть более 5 млн. 576 тысяч рублей.



Как выяснилось, стоимость выполненных работ была завышена. В частности сумма ремонта дороги по улице Молодёжной равнялась примерно 2 млн. 74 тысячам рублей. Денежные средства администрация Знаменского района перечислила ООО. Однако заключением эксперта 25 октября 2016 года было подтверждено, что стоимость ремонта была завышена более чем на 235 тысяч рублей. Аналогичная картина вышла и с ремонтом автодороги по улице Октябрьской. С этой дороги похитили почти 1 млн рублей.



По двум фактам сотрудники МВД возбудили уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). В дальнейшем их соединили в одно уголовное дело. Прокуратура Тамбовской области продолжает осуществлять надзор за расследованием уголовного дела по факту хищения бюджетных средств при ремонте дорог в р.п. Знаменка Знаменского района, - об этом говорится в ответе прокуратуры в адрес редакции ИА «Тамбов-информ».Речь идет о мошеннических действиях со стороны руководства ООО «Инждорстрой». Напомним, что несколько лет назад были заключены муниципальные контракты на выполнение работ по ремонту дорог по улицам Молодёжной и Октябрьской рабочего посёлка Знаменка. Стоимость контракта на ремонт дороги по улице Молодёжной составила почти 4 млн. 150 тысяч рублей, по улице Октябрьской – чуть более 5 млн. 576 тысяч рублей.Как выяснилось, стоимость выполненных работ была завышена. В частности сумма ремонта дороги по улице Молодёжной равнялась примерно 2 млн. 74 тысячам рублей. Денежные средства администрация Знаменского района перечислила ООО. Однако заключением эксперта 25 октября 2016 года было подтверждено, что стоимость ремонта была завышена более чем на 235 тысяч рублей. Аналогичная картина вышла и с ремонтом автодороги по улице Октябрьской. С этой дороги похитили почти 1 млн рублей.По двум фактам сотрудники МВД возбудили уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). В дальнейшем их соединили в одно уголовное дело.



