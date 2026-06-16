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В Тамбове группу молодых людей арестовали по делу о вымогательстве денег у иностранных студентов
Вчера, 16:21
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В Тамбове сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность группы лиц, которых подозревают в вымогательстве денежных средств у иностранных студентов. Об этом сообщили в УФСБ России по Тамбовской области.
Операция проводилась совместно с сотрудниками Центра по противодействию экстремизму регионального УМВД при силовой поддержке Росгвардии.
По версии следствия, фигуранты намеренно создавали конфликтные ситуации с иностранными студентами под различными предлогами, а затем, используя угрозы и физическое насилие, требовали у них деньги.
Во время обысков по местам жительства подозреваемых правоохранители обнаружили и изъяли холодное оружие, сигнальный пистолет, банковские карты и средства связи.
Кроме того, в мобильных телефонах были обнаружены переписки, которые, по данным ведомства, могут свидетельствовать о противоправной деятельности участников группы.
На основании материалов, переданных УФСБ, УМВД России по Тамбовской области возбудило уголовное дело по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ («Вымогательство, совершённое группой лиц по предварительному сговору с применением насилия»).
Ленинский районный суд Тамбова избрал всем фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время расследование продолжается. Правоохранительные органы устанавливают возможные дополнительные эпизоды противоправной деятельности.
Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
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