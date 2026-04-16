В Тамбовской области пресекли деятельность нарколаборатории с изъятием почти 100 кг запрещённых веществ
Вчера, 16:04
В Тамбовской области сотрудники ФСБ при поддержке Росгвардии пресекли деятельность группы, организовавшей незаконное производство наркотиков. Как сообщили в силовых структурах, в противоправной деятельности участвовали пятеро граждан России.
Подпольная лаборатория была оборудована в производственном помещении на территории Гавриловского муниципального округа. По данным оперативников, помещение принадлежало одному из фигурантов.
В ходе проведённых мероприятий силовики изъяли химическое оборудование, реагенты, а также вещество, содержащее мефедрон, общей массой более 97 килограммов. Кроме того, обнаружены прекурсоры объёмом свыше 5 тысяч литров.
По факту произошедшего следственным подразделением регионального управления ФСБ возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве наркотических средств в особо крупном размере, совершённом группой лиц по предварительному сговору.
Санкции статьи предусматривают серьёзную ответственность — вплоть до пожизненного лишения свободы.
В настоящее время продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также возможных соучастников.
По решению Ленинского районного суда Тамбова фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
