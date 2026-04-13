В Тамбове за 300 млн рублей продают бывший хлебозавод
Вчера, 12:00
В Тамбове на продажу и в аренду выставлен производственно-складской комплекс Тамбовского хлебозавода на улице Лермонтовской. Об этом сообщает деловое издание «Вердикт».
Стоимость объекта указана на уровне 300 млн рублей, однако цена может обсуждаться с потенциальными покупателями.
В состав комплекса входят производственные и складские помещения общей площадью более 9,5 тыс. кв. м, земельный участок, а также вспомогательные объекты и автопарк. Площадка обеспечена всеми необходимыми коммуникациями и имеет удобный подъезд для грузового транспорта.
Как отмечается, объект может использоваться не только как хлебопекарное производство, но и под другие задачи — например, логистику или промышленное производство.
Тамбовский хлебозавод прекратил работу в марте этого года. Власти связывали это с финансовыми трудностями предприятия, включая долги. В свою очередь, представители завода указывали на рост издержек и нерентабельность производства.
Теперь площадка фактически предлагается инвесторам как готовый промышленный объект с развитой инфраструктурой.
