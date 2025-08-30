|
В Тамбове выставили на продажу кондитерскую фабрику «Русские лакомства»
Сегодня, 17:01
В областном центре продаётся действующее производство сладостей под брендом «Русские лакомства». Объявление размещено на Avito, цена актива — 130 млн рублей.
Компания ООО ТД «Русские лакомства» работает с 2014 года и выпускает широкий ассортимент кондитерских изделий: печенье, пряники, зефир, козинаки и другие сладости. Продукция представлена как в торговых сетях и на маркетплейсах, так и на экспортных рынках.
В состав продаваемого комплекса входит здание площадью почти 3,6 тыс. кв. м на улице Волжской в Тамбове. На территории расположены пять производственных цехов, склады, офисы и вспомогательные помещения, а также земельный участок на 8 тыс. кв. м. Предприятие работает в полном составе со штатными сотрудниками.
В объявлении отмечается, что локация имеет инвестиционную привлекательность: рядом возводятся новые жилые кварталы, строится школа и прокладывается четырёхполосная магистраль.
Фото: Авито
