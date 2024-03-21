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ТЦ «Студенец» в Тамбове продают за 485 млн рублей
Вчера, 21 марта, на площадке «Авито» появилось объявление о продаже коммерческой недвижимости — торгового центра «Студенец». Четырёхэтажное здание общей площадью 8 664 квадратных метра владелец намерен продать за 485 миллионов рублей.
«Здание введено в эксплуатацию в 2018 году. Предусмотрены две входные группы (с ул. Советской и со стороны парковки) и три лифта. Парковка площадью 2170 м2. Арендопригодная площадь 5349,2 м2», – говорится в объявлении.
Напомним, лайфстайл-центр «Студенец» открылся в областном центре около пяти лет назад. Сейчас в здании «Студенца» расположены магазины, рестораны, салоны красоты, кинотеатр на несколько залов.
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