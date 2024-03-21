В Мичуринском районе открыта мемориальная доска старшему лейтенанту Коршунову А.С. 0 21 марта 2024 г. на здании Мановицкого филиала МБОУ Новоникольской СОШ была открыта мемориальная доска старшему лейтенанту Коршунову Андрею Сергеевичу.

ТЦ «Студенец» в Тамбове продают за 485 млн рублей 0 Вчера, 21 марта, на площадке «Авито» появилось объявление о продаже коммерческой недвижимости — торгового центра «Студенец». Четырёхэтажное здание общей площадью 8 664 квадратных метра владелец намерен продать за 485 миллионов рублей.

РСХБ рассказал об условиях поддержки АПК Тамбовщины в 2024 году 0 Заместитель директора Тамбовского регионального филиала Россельхозбанка Елена Салущева рассказала об условиях и объемах поддержки агропромышленного комплекса в 2024 году на IV международной научно-практической конференции по современному состоянию и перспективам развития культуры жимолости.

Юрий Зарапин получил 3,5 года колонии 0 Суд вынес приговор бывшему заместителю главы администрации Тамбова Юрию Зарапину, отправив его в колонию на срок 3,5 лет. Заседание по делу состоялось сегодня, 22 марта, в зале Ленинского районного суда, и приговор был озвучен в 11:00.

Через год дорога, отремонтированная по нацпроекту, начала разрушаться 0 Специалисты из «Тамбовавтодора» проводят проверку гарантийных дорог до конца марта с целью выявления возможных дефектов и организации работ с подрядчиками по их устранению. Однако после осмотра отремонтированного в прошлом году 25-километрового участка трассы «Тамбов−Пенза» были замечены

Ветераны жалуются на недостаточное внимание к военно-патриотическому воспитанию со стороны МичГАУ 0 Представители Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» из Мичуринска обратились к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову, с просьбой пересмотреть подход МичГАУ к сотрудничеству с ветеранами боевых действий и скорректировать вектор

С ООО «Автодор-Тамбов» хотят взыскать 200 млн рублей за поставку нерудных материалов 0 Воронежский предприниматель Игорь Красных подал четыре иска к дорожной компании «Автодор-Тамбов», согласно информации из картотеки суда. Общая сумма требований превышает 203 миллиона рублей, причем самый крупный иск составляет 142,5 миллиона рублей. Пока неизвестно, что послужило основанием для

«Сырой» проект концессии с АО «ОРЭС-Тамбов» отправлен на доработку 0 На заседании комитета Тамбовской городской Думы по ЖКХ был рассмотрен проект решения о заключении концессионного соглашения в отношении объектов электросетевого хозяйства Тамбова с АО "ОРЭС-Тамбов". Администрация города предложила заключить соглашение без проведения конкурсных процедур.

Летчик, кавалер ордена Красной Звезды В.М. Воротников провел встречу поколений 0 Комната «Боевой славы» Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» — это уникальное место, которое вот уже несколько лет собирает в своих стенах ветеранов различных локальных сражений, представителей руководства

В Периксе все-таки укрепят берег Цны рядом с автодорогой 0 Больше года назад в Тамбове было зафиксировано разрушение береговой линии в районе, где проходит автомобильная дорога «Ловинский кордон - Бокино». Эта проблема особенно актуальна в окрестностях СНТ «Пикет», где река Цна делает поворот и подмывает берег. В данной зоне находится дачный массив, и

Суд продлил арест хулиганке, нападавшей на людей в ТЦ «Рио» 0 Ленинский районный суд Тамбова принял решение о продлении срока содержания под стражей несовершеннолетней жительницы города, обвиняемой в хулиганстве. Срок ареста был увеличен на 2 месяца, и теперь девушка останется в СИЗО до 23 мая 2024 года.

Суд приступил к рассмотрению дела гендиректора «КомЭк» Игоря Блюма 0 18 марта стартовал судебный процесс против генерального директора фирмы «КомЭк» Игоря Блюма. Он подвергается обвинениям по двум статьям: «Мошенничество в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и «Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, приносящей особо крупный доход» (п.

В Мичуринске продолжается увековечивание памяти героев СВО 0 Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» одним из главных направлений в своей работе считает увековечивание памяти погибших воинов. С этой целью по г. Мичуринску и Мичуринскому МО устанавливаются мемориальные

На ул. Набережная в Тамбове подросток провалился в коллектор 0 Аварийный коллектор на Набережной, который находится под ответственностью компании "РКС-Тамбов", стал источником не только неприятного запаха и потока нечистот, о чем жители Тамбова сообщали ранее, но и привел к происшествию, которое, к счастью, обошлось без серьезных травм, но могло иметь более

Екатерина Мовчан стала уполномоченным по защите прав предпринимателей 0 Екатерина Мовчан назначена на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей Тамбовской области. Соответствующий документ подписал Глава региона Максим Егоров. Ее кандидатуру рекомендовал координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства, а также утвердил

В Тамбове хотят заключить концессию на управление электросетевым хозяйством 0 Проект решения о заключении концессионного соглашения на управление электросетевым хозяйством города без проведения конкурса до 2030 года был внесен на рассмотрение Тамбовской городской Думы. Об этом сообщил депутат и председатель комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы, член фракции КПРФ Артём

В Тамбовской области подвели итоги выборов Президента РФ 0 В Тамбовской области подвели итоги выборов Президента РФ, явка составила 77%.

Мичуринский университет вошел во Всероссийскую Книгу Почёта 0 Мичуринский государственный аграрный университет получил признание и был включён в Федеральный реестр "Всероссийская Книга Почёта" по рекомендации администрации города Мичуринска в Тамбовской области.

В школах запустили классные часы о обращении с отходами 0 В школах региона началась серия классных часов, посвященных теме правильного обращения с отходами. Накануне учащиеся 6-7 классов средней общеобразовательной школы №1 города Моршанска активно участвовали в этих занятиях.

В первый день выборов в Тамбовской области проголосовали свыше 40% избирателей 0 По информации, полученной от пресс-службы избирательной комиссии Тамбовской области, на момент 20:00 15 марта явка избирателей на выборах Президента Российской Федерации составила 40,39%, что составляет 315 651 проголосовавшего избирателя.