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В Тамбове частично обрушился мост через Студенец
5 марта 2021
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Вчера в городе Тамбове на улице Советской, в районе ТЦ «Студенец» во время работ, обвалилась часть моста через реку, - сообщает «ПроТамбов». В администрации города Тамбова утверждают, что работы имели плановый характер, так как на пешеходной зоне моста были обнаружены дефекты в дорожных плитах.
В тоже время заранее жителей города не предупредили о работах, что создало серьезные неудобства для горожан, поскольку одна полоса дороги по ул. Советской была занята спецтехникой.
При этом чиновники подчеркивают, что самой конструкции моста ничего не грозит.
Фото – «ПроТамбов»
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