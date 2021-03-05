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В Тамбове частично обрушился мост через Студенец

5 марта 2021
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В Тамбове частично обрушился мост через СтуденецВчера в городе Тамбове на улице Советской, в районе ТЦ «Студенец» во время работ, обвалилась часть моста через реку, - сообщает «ПроТамбов». В администрации города Тамбова утверждают, что работы имели плановый характер, так как на пешеходной зоне моста были обнаружены дефекты в дорожных плитах.

В тоже время заранее жителей города не предупредили о работах, что создало серьезные неудобства для горожан, поскольку одна полоса дороги по ул. Советской была занята спецтехникой.

При этом чиновники подчеркивают, что самой конструкции моста ничего не грозит.

Фото – «ПроТамбов»
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