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«Земский работник культуры»: до 15 июля продолжается приём заявок на миллионную выплату
Сегодня, 10:41
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До 15 июля продолжается приём заявок на участие в федеральной программе «Земский работник культуры». Это новая возможность для специалистов отрасли — библиотекарей, музейных сотрудников, организаторов творческих коллективов и других работников культуры — переехать в сельскую местность или малые города и получить государственную поддержку в размере 1 миллиона рублей.
Программа была запущена в 2025 году по поручению президента России Владимира Путина и стала логичным продолжением инициатив «Земский доктор» и «Земский учитель». Теперь аналогичный механизм поддержки расширен на сферу культуры — ключевую составляющую общественной жизни в глубинке.
Финансовую помощь смогут получить специалисты, которые примут решение работать в сельских территориях и малых городах Тамбовской области. Главная цель проекта — не только кадровое укрепление учреждений культуры, но и создание устойчивой социальной среды, где доступны творчество, досуг и культурное образование.
Проект реализуется в рамках нацпроекта «Семья», направленного на повышение качества жизни в регионах. Развитие культурной инфраструктуры рассматривается как важный инструмент укрепления локальных сообществ и сохранения традиционных ценностей.
Желающим принять участие необходимо подать заявку через официальный сайт Министерства культуры России, где размещены все условия участия и формы для заполнения.
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