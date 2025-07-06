В Круглом открыли мемориальную доску кавалеру ордена Мужества Владимиру Безделину 0 в День ветеранов боевых действий, в селе Круглое Мичуринского муниципального округа состоялась торжественная церемония, посвящённая открытию мемориальной доски ефрейтору Владимиру Владимировичу Безделину — кавалеру ордена Мужества, погибшему в ходе специальной военной операции.

На улице Карла Маркса и Моршанском шоссе в Тамбове продолжаются работы по обновлению дорожной инфраструктуры 0 В Тамбове продолжается масштабное благоустройство на одной из центральных магистралей — улице Карла Маркса. На участке от улицы Пролетарской до улицы Чичканова завершается установка новых бордюров, оставшиеся работы охватывают менее 50 метров. Кроме того, у дома № 227 ведётся расширение

«Земский работник культуры»: до 15 июля продолжается приём заявок на миллионную выплату 0 До 15 июля продолжается приём заявок на участие в федеральной программе «Земский работник культуры». Это новая возможность для специалистов отрасли — библиотекарей, музейных сотрудников, организаторов творческих коллективов и других работников культуры — переехать в сельскую местность или малые

Вадиму Мошковичу предъявили обвинение в даче взятки экс-замгубернатора Тамбовской области 0 Основателю агрохолдинга «Русагро» Вадиму Мошковичу официально предъявлено обвинение в даче взятки бывшему заместителю главы администрации Тамбовской области Сергею Иванову. Следствие считает, что в 2019 году бизнесмен передал чиновнику охотничий карабин элитной марки Blaser R8 стоимостью 2,6

"Новые люди" в Тамбове поставили на молодых предпринимателей 0 Региональное отделение партии "Новые люди" провело конференцию по выдвижению кандидатов в городские думы Тамбова и Уварово. По Тамбову выдвинуто 42 кандидата, еще 15 - в Уварово.

В небе над Тамбовской областью сбиты три беспилотника, режим тревоги длился более суток 0 Минувшей ночью в воздушном пространстве Тамбовской области были сбиты три беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации, отметив, что всего за ночь на территории страны было уничтожено 91 вражеский дрон.

В Тамбовской области усилили контроль за судоходством 0 За последнюю неделю в Тамбовской области судоводители получили пять постановлений о нарушениях административного порядка. Всего с начала года вынесено уже 50 подобных решений, сообщили в региональном управлении МЧС России. Наиболее частые нарушения — несоблюдение правил судоходства и пренебрежение

Сельские спортивные игры в Тулиновке: Татаново — абсолютный победитель, Горелое взяло силовой зачёт 0 В селе Тулиновка состоялись XIII Летние сельские спортивные игры, в которых приняли участие команды из разных поселений Притамбовья. Несмотря на неблагоприятную погоду — мелкий дождь сопровождал соревнования с самого утра — все состязания прошли по запланированному расписанию.

В Совете Федерации ожидаются перестановки после выборов в Тамбовской и Курской областях 0 После предстоящих в сентябре губернаторских выборов в Тамбовской и Курской областях возможны кадровые изменения в Совете Федерации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к региональным и федеральным властям. Основные перестановки коснутся сенаторов, представляющих исполнительную

В Тамбовской области стартовала «Народная программа» 0 По инициативе врио главы региона Евгения Первышова в Тамбовской области запущен масштабный общественный проект — «Народная программа». Его цель — собрать предложения от жителей региона, которые лягут в основу долгосрочной стратегии социально-экономического развития на период 2025–2035 годов. Власти

Министерство обороны продаёт 46 авиадвигателей в Тамбовской области 0 Департамент военного имущества Минобороны РФ объявил аукцион по продаже партии авиадвигателей, находящихся на хранении в Тамбовской области. В лот включено 46 двигателей, каждый из которых оценён в 30 тысяч рублей. Общая начальная стоимость продажи составляет 1,38 миллиона рублей.

Плотина в Моршанске снова отстаёт от графика, власти бьют тревогу 0 История с капитальным ремонтом аварийной плотины на реке Цне в Моршанске получила очередное продолжение — и вновь не самое обнадёживающее. По поручению врио министра экологии и природных ресурсов Тамбовской области Дмитрия Сомова объект вновь был проверен инженером строительного контроля. Главный

Филармония в подвешенном состоянии: реконструкцию «Тамбовконцерта» снова отложили до 2026 года 0 Реконструкция здания «Тамбовконцерта» одного из главных культурных объектов области вновь откладывается. Как сообщил в эфире программы «В диалоге» врио заместителя губернатора Владислав Ставицкий, на 2025 год запланировано только заключение нового контракта на разработку проектно-сметной

«Новые люди» выдвинули Елену Семилетову на выборы главы Тамбовской области 0 4 июля в Тамбове состоялось собрание регионального отделения партии «Новые люди», на котором было принято официальное решение о выдвижении кандидата на предстоящие выборы губернатора Тамбовской области. В мероприятии приняла участие заместитель председателя областной избирательной комиссии Галина

"Новые люди" в Тамбове единогласно выдвинули первую женщину-кандидата в губернаторы области 0 Региональное отделение партии "Новые люди" в Тамбовской области единогласно выдвинуло кандидатом на должность губернатора региона предпринимателя Елену Семилетову. Решение было принято на общем собрании партийцев тайным голосованием — все десять голосующих поддержали выдвижение кандидатуры, написав

В Мичуринске снова не удалось продать здание бывшего общежития аграрного университета 0 Третий по счёту аукцион по продаже бывшего общежития Мичуринского государственного аграрного университета вновь завершился безрезультатно. Как следует из официальной документации, торги были признаны несостоявшимися из-за отсутствия поданных заявок. Начальная стоимость объекта составляла 23,2

В Тамбовской области задержали мужчину за пропаганду терроризма в Telegram 0 Сотрудники управления ФСБ по Тамбовской области задержали 50-летнего жителя региона по подозрению в размещении в Telegram материалов, содержащих признаки пропаганды терроризма. Как уточнили в пресс-службе ведомства, мужчина публиковал комментарии, в которых выражал поддержку запрещённой в России

С 5 июля за дропперство грозит уголовная ответственность: новые правила борьбы с мошенничеством 0 С 5 июля 2025 года в России вступает в силу закон, усиливающий уголовную ответственность за участие в финансовых схемах мошенников, связанных с обналичиванием и переводом похищенных средств — так называемое дропперство. Это означает, что даже те, кто лишь формально «помогает» злоумышленникам,

В Котовске возбудили уголовное дело после гибели трёх рабочих на производстве 0 В Тамбовской области возбуждено уголовное дело по факту трагического инцидента на одном из промышленных предприятий Котовска, где в результате аварии погибли три человека, ещё трое получили травмы. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В Моршанске сотрудницу пункта выдачи маркетплейса заподозрили в хищении товаров на 165 тысяч рублей 0 В Тамбовской области возбуждено уголовное дело в отношении 33-летней жительницы Моршанска, работавшей в пункте выдачи одного из крупных маркетплейсов. По данным пресс-службы регионального управления МВД, женщину подозревают в краже товаров на общую сумму более 165 тысяч рублей.