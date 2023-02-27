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В Тамбовской области продолжается реализация программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер»
Сегодня, 09:54
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В министерстве здравоохранения Тамбовской области заключили соглашения с восемью медиками, ставшими участниками программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Специалисты уже оказывают помощь жителям отдаленных территорий.
Три врача – два участковых терапевта и стоматолог – пришли работать в Кирсановскую, Тамбовскую и Сампурскую ЦРБ. Пять фельдшеров трудоустроились на скорую помощь в ФАПы отдаленных сел Ржаксинского, Токаревского, Тамбовского, Сампурского и Мичуринского районов.
Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» направлены на решение проблемы дефицита кадров в отдаленных населенных пунктах, а также небольших городах и поселках. Чтобы поддержать специалистов, государство выплачивает им компенсационные выплаты в размере одного миллиона рублей для врачей и 500 тысяч для фельдшеров. В случае трудоустройства в отдаленных селах размер единовременной выплаты составляет 1,5 миллиона рублей для врачей и 750 тысяч рублей для фельдшеров.
Медики, вступившие в программы, обязаны отработать на полную ставку 5 лет. Как показывает практика, большинство специалистов за это время обустраиваются на новом месте и продолжают работать дальше.
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