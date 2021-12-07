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В Тамбовской области продолжает действовать программа «Земский доктор»
На днях с новыми участниками программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в управлении здравоохранения Тамбовской области были подписаны соответствующие соглашения. Участники программы получают подъемные в размере од 1 до 1,5 миллионов рублей для врача и от 500 до 750 тысяч рублей для фельдшеров.
При этом медицинский работник обязан отработать в сельской местности в течение пяти лет. За период с 2012 по 2020 год единовременную компенсационную выплату получили 502 врача.
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