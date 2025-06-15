Ночная атака дронов на Тамбовскую область отражена 0 В ночь на 17 июня системы ПВО на территории Тамбовской области отразили очередную воздушную атаку. По официальной информации врио губернатора Евгения Первышова, опубликованной в его телеграм-канале, в небе над регионом было уничтожено четыре украинских беспилотника. Обошлось без разрушений и жертв.

Преподавателя МичГАУ оштрафовали на 4 миллиона за систематические взятки от студентов 0 Суд признал старшего преподавателя Мичуринского аграрного университета (МичГАУ) виновным в получении взяток. Как сообщили в пресс-службе СК РФ по Тамбовской области, преступления носили системный характер и совершались в течение пяти лет — с 2018 по 2023 год.

Генеральный директор предстанет перед судом за хищение 9 миллионов при благоустройстве дворов 0 В Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора одной из коммерческих организаций, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.4 УК РФ). В ближайшее время дело поступит в Октябрьский районный суд города Тамбова для

Офис Россельхозбанка в Жердевке открылся по новому адресу 0 16 июня офис Россельхозбанка (РСХБ) в Жердевке открылся по новому адресу: г. Жердевка, ул. Первомайская, д. 131.

«Стыд и позор»: Евгений Первышов жёстко раскритиковал концессионеров на фоне проблем с «РКС-Тамбов» 0 Временно исполняющий обязанности губернатора Тамбовской области Евгений Первышов на оперативном совещании в правительстве региона резко высказался в адрес компаний, работающих по концессионным соглашениям. Главным объектом критики вновь стала «РКС-Тамбов», отвечающая за коммунальную инфраструктуру

Кадровые перестановки в прокуратуре и судах 0 В Тамбовской области произошли значимые изменения в кадровом составе правоохранительной и судебной системы. На должность прокурора Инжавинского района назначена Ирина Болдырева, ранее занимавшая пост заместителя прокурора Ржаксинского района. Приказ о её назначении подписал Генеральный прокурор

Тамбовская область поздравляет медицинских работников 0 В третье воскресенье июня в России отмечается День медицинского работника — профессиональный праздник врачей, фельдшеров, медсестёр и всех, кто ежедневно стоит на страже здоровья граждан. В Тамбовской области поздравления принимают 4305 врачей и 10 926 работников среднего звена.

В Умётском районе отменили условный срок за систематические нарушения 0 В Умётском районе суд удовлетворил представление уголовно-исполнительной инспекции и отменил условное осуждение 35-летнему местному жителю. Ранее он был признан виновным в хищении имущества, но во время испытательного срока неоднократно нарушал порядок и игнорировал требования суда.

Тамбов усиливает сотрудничество с WB-Travel: регион делает ставку на цифровой туризм 0 Тамбовская область выходит на новый уровень партнёрства с туристическим сервисом WB-Travel, созданным при участии компании Wildberries. Поводом для активизации сотрудничества стала недавняя встреча врио губернатора Евгения Первышова с основательницей Wildberries и руководителем компании РВБ

Пожары, ДТП и безопасность у воды: сводка МЧС по Тамбовской области за сутки 0 За минувшие сутки на территории Тамбовской области пожарно-спасательные подразделения ликвидировали пять техногенных пожаров. Благодаря оперативным действиям МЧС удалось избежать серьёзных последствий.

Тамбов и Сухум укрепляют побратимские связи: делегация из Абхазии посетила регион 0 Тамбов вновь стал площадкой для тёплого межрегионального диалога: в преддверии Дня России и Дня города столицу области с официальным визитом посетила делегация из Сухума — столицы Республики Абхазия. Этот визит стал очередным подтверждением многолетней дружбы: города-побратимы поддерживают

Владимир Путин встретился с участниками программы «Время героев» 0 12 июня, в День России, президент и Верховный Главнокомандующий Владимир Путин провёл в Кремле встречу с участниками всероссийской программы «Время героев». Среди приглашённых на мероприятие был и врио главы Тамбовской области Евгений Первышов.

Водительница из Мордовского района погасила 44 штрафа после ареста счетов 0 В Мордовское районное отделение службы судебных приставов поступили 44 исполнительных документа в отношении 23-летней жительницы, систематически нарушавшей правила дорожного движения. Общая сумма задолженности по административным штрафам ГИБДД составила 44 тысячи рублей.

В День России "Новые люди" организовали для тамбовчан праздничные площадки 0 В день двойного праздника — Дня России и 389-летия Тамбова — активисты и сторонники партии "Новые люди" развернули в городе масштабную праздничную программу. 12 июня на двух площадках прошли мероприятия, которые собрали сотни тамбовчан всех возрастов.

Новый Селивёрстов: детективы с экзистенциальной глубиной 0 Недавно в свет вышла новая книга Владимира Ивановича Селивёрстова «Тамбовский детектив-4», посвящённая памяти родителей Ивана Ивановича и Ираиды Ивановны Селивёрстовых. Издание продолжает популярную в конце 1990-х — начале 2000-х серию «тамбовских детективов», благодаря которой автор обрёл широкую

Роспотребнадзор опубликовал данные о качестве воды на пляжах Тамбовской области 0 Региональное управление Роспотребнадзора провело анализ состояния воды и почвы на пляжах Тамбовской области. Проверки проводились в преддверии купального сезона: всего специалисты исследовали 101 пробу воды по микробиологическим показателям, 79 — по санитарно-химическим, 54 — по паразитологическим,

Разбитая дорога в Бокино под Тамбовом попала в поле зрения СК 0 Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин отреагировал на жалобы жителей села Бокино Тамбовской области и поручил провести проверку состояния местной дороги, ставшей источником многолетнего недовольства. Основанием послужило обращение, поступившее в Информационный центр СКР. В

Атака дронов на Котовск отражена 0 Неспокойной выдалась ночь на 11 июня в Котовске — город оказался под атакой беспилотников. По сообщению временно исполняющего обязанности главы Тамбовской области Евгения Первышова, системы противовоздушной обороны сработали оперативно и все вражеские цели были успешно уничтожены.

Россельхозбанк в Тамбовской области отмечает 25-летие 0 13 июня Россельхозбанк отмечает 25-летний юбилей. В Тамбовской области он представлен региональным филиалом, действующим с 2000 года. Директор Тамбовского филиала РСХБ Елена Шарова рассказала о ключевых достижениях банка за 25 лет, поддержке бизнеса, поддержке

Детских лагерей станет больше: в Тамбовской области готовят расширение сети оздоровительного отдыха 0 В Тамбовской области планируют расширить инфраструктуру детских оздоровительных лагерей. Соответствующее поручение дал врио главы региона Евгений Первышов на оперативном совещании областного правительства. Поводом для обсуждения стал заметный рост спроса на путёвки среди родителей.