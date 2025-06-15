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Ночная атака дронов на Тамбовскую область отражена
Сегодня, 10:28
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В ночь на 17 июня системы ПВО на территории Тамбовской области отразили очередную воздушную атаку. По официальной информации врио губернатора Евгения Первышова, опубликованной в его телеграм-канале, в небе над регионом было уничтожено четыре украинских беспилотника. Обошлось без разрушений и жертв.
Глава региона отметил, что силы противовоздушной обороны сработали оперативно и чётко, выразив благодарность военным за слаженные действия. Он также напомнил гражданам о недопустимости публикации фото и видео с места работы ПВО: «Не надо помогать врагам!» — подчеркнул Евгений Первышов.
Согласно информации, размещённой в телеграм-канале SHOT, жители Тамбова и Котовска слышали серию громких взрывов и наблюдали активность систем ПВО начиная примерно с двух часов ночи. Предположительно, цели были уничтожены в разных частях области.
В официальной сводке Министерства обороны РФ, опубликованной утром 17 июня, сообщается о массированной атаке беспилотников на ряд регионов страны. Всего с 20:00 16 июня до 7:00 17 июня российские ПВО уничтожили 198 украинских дронов, из них 147 самолётного типа. Под атакой оказались Белгородская, Курская, Брянская, Воронежская, Липецкая, Тульская, Орловская, Тверская, Тамбовская области, а также воздушное пространство Московского региона.
Региональные власти уверяют, что ситуация находится под полным контролем, а все профильные службы продолжают работу в режиме повышенной готовности.
Фото: ИИ
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