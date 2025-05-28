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Над Тамбовской областью сбит украинский беспилотник

Вчера, 13:33
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В ночь с 28 на 29 мая над Тамбовской областью средствами противовоздушной обороны был уничтожен один беспилотный летательный аппарат, запущенный с территории Украины. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации. Сигнал тревоги и информация об угрозе от беспилотника поступили в 5:48 утра по линии РСЧС.

Согласно официальным данным, действия дежурных расчетов ПВО позволили успешно нейтрализовать угрозу на подлёте к территории региона. Инцидент обошёлся без пострадавших и разрушений — ситуация находится под контролем местных и федеральных силовых структур.

Министерство обороны также информирует, что в ту же ночь на территории России было перехвачено в общей сложности 48 беспилотных летательных аппаратов. Это очередной случай массированной атаки, отражённой в рамках действующих мер обороны.
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Над Тамбовской областью сбит украинский беспилотник

Вчера, 13:33
0
В ночь с 28 на 29 мая над Тамбовской областью средствами противовоздушной обороны был уничтожен один беспилотный летательный аппарат, запущенный с территории Украины. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации. Сигнал тревоги и информация об угрозе от беспилотника поступили в 5:48

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