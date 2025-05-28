Над Тамбовской областью сбит украинский беспилотник 0 В ночь с 28 на 29 мая над Тамбовской областью средствами противовоздушной обороны был уничтожен один беспилотный летательный аппарат, запущенный с территории Украины. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации. Сигнал тревоги и информация об угрозе от беспилотника поступили в 5:48

Тамбов без воды: ликвидация двух крупных аварий продолжается 0 28 мая в Тамбове произошёл серьёзный коммунальный инцидент: центр города остался без воды из-за аварии на магистральном водоводе. Первое сообщение касалось порыва в районе областного ГАИ по улице Советской — там улицу буквально залило, машины с трудом преодолевали подтопленный участок.

ФАС выявила нарушения при конкурсе на строительство школы в Верхнеспасском: подрядчика пока не выбрали 0 Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала частично обоснованной жалобу московской компании ООО «ПОН» на результаты открытого конкурса по определению подрядчика для строительства школы в селе Верхнеспасское Рассказовского округа Тамбовской области. Сумма контракта оценивается в 750,4

Тамбовский округ очистили от свалок и привели в порядок десятки общественных пространств 0 В Тамбовском округе проведены масштабные работы по благоустройству и ликвидации несанкционированных свалок. Как сообщили в районной администрации, усилиями коммунальных служб были охвачены десятки населённых пунктов. Работы включали уборку мусора, модернизацию инфраструктуры и наведение порядка на

Экс-министр здравоохранения Тамбовской области Екатерина Юнькова стала фигурантом уголовного дела 0 Бывший министр здравоохранения Тамбовской области Екатерина Юнькова подозревается в превышении должностных полномочий. Как сообщает ТАСС со ссылкой на следственные органы, в отношении неё возбуждено уголовное дело по пункту «е» части 3 статьи 286 Уголовного кодекса РФ. Эта статья предусматривает

В Тамбовской области запустят "Экотехнопарк Центральный" — инвестпроект стоимостью 4,3 млрд рублей 0 Во второй половине 2025 года в Тамбовской области стартует масштабный инвестиционный проект по созданию современного полигона твёрдых коммунальных отходов (ТКО) с полноценной инфраструктурой для их сортировки, переработки и утилизации. Новый комплекс под названием «Экотехнопарк Центральный» станет

Гендиректор «Олимпа» получил условный срок за хищение 29 млн рублей у лизинговой компании 0 В Тамбовской области завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Олимп», обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере и легализации преступных доходов. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в

Инициативное бюджетирование в Тамбовской области: 92 проекта получат рекордное финансирование в 2025 году 0 В Тамбовской области подведены итоги конкурса инициативного бюджетирования на 2025 год. Об этом на заседании правительства сообщил исполняющий обязанности заместителя главы региона Алексей Бибичев. В текущем году поддержку из регионального бюджета получат 92 проекта на общую сумму 228,8 миллиона

РСХБ представил инструменты образовательной поддержки на III форуме сельской молодежи Тамбовской области 0 В Мичуринском ГАУ состоялся III форум сельской молодежи Тамбовской области «Село будущего». На мероприятии Россельхозбанк представил образовательную платформу «Я в Агро», которая предоставляет возможности для трудоустройства молодежи в сферу АПК.

В Тамбовской облдуме обсудили обеспечение льготников лекарствами: закуплено медикаментов на 1,4 млрд рублей 0 В Тамбовской областной Думе прошло заседание комитета по охране здоровья, на котором основное внимание было уделено вопросу лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на льготы. С докладом выступила исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Аэлита Зенкина, представившая

Марина Македонская назначена министром здравоохранения Тамбовской области 0 В Тамбовской области утверждён новый руководитель регионального министерства здравоохранения. Об этом сообщил врио главы региона Евгений Первышов в ходе еженедельного оперативного совещания в областном правительстве. Новым министром стала Марина Македонская — кандидат медицинских наук, действующий

Компания «Авиапром» судится с властями Тамбовской области из-за расторжения контракта на реконструкцию филармонии 0 Арбитражный суд Тамбовской области рассматривает спор между московской научно-проектной компанией АО «Авиапром» и региональным министерством градостроительства и архитектуры. Предметом судебного разбирательства стало решение областного ведомства об одностороннем расторжении контракта, заключённого

В Тамбовской области перевозчика подозревают в хищении более 8,5 млн рублей при имитации льготных перевозок 0 В Тамбовской области возбуждено уголовное дело в отношении местного предпринимателя, осуществляющего пассажирские перевозки. Его подозревают в мошенничестве при получении государственных выплат в особо крупном размере. Информацию об этом распространила пресс-служба регионального управления ФСБ.

Завершено расследование дела о хищении более 600 млн рублей у оборонных предприятий, в том числе в Тамбовской области 0 Следственные органы завершили расследование резонансного уголовного дела о хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Общий ущерб превышает 600 миллионов рублей, при этом одним из пострадавших стало оборонное предприятие, расположенное на территории Тамбовской области — его убытки составили

Ограничения движения и меры безопасности в связи с забегом 0 В связи с проведением IX Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» в Тамбове 24 мая 2025 года в городе вводится ряд временных ограничений на движение и парковку транспорта. Эти меры призваны обеспечить безопасность участников массового спортивного мероприятия и организованность проведения забега.

В Тамбовской области наблюдается снижение спроса на кредиты 0 В первом квартале 2025 года корпоративный сектор Тамбовской области продемонстрировал заметное снижение интереса к заемным средствам. Согласно последним данным, совокупный объем кредитования предприятий региона составил 29 миллиардов рублей — это на 8,4% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

В Тамбове на продажу выставлены пять памятников архитектуры: власти ищут инвесторов 0 Администрация Тамбова продолжает реализацию программы по восстановлению объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии. В рамках этой инициативы на продажу выставлены пять зданий, расположенных в историческом центре города. Информация об этом опубликована в официальном

В школах Тамбова могут ввести триместровую систему обучения 0 В образовательной системе города Тамбова может произойти значительное изменение — обсуждается возможность перехода городских школ с традиционной четвертной системы на триместровую. Как сообщили в региональном Министерстве образования, данная инициатива находится на стадии активного обсуждения, в

Бывший министр здравоохранения Тамбовской области оправдан по делу о браконьерстве 0 Первомайский районный суд Тамбовской области завершил рассмотрение резонансного уголовного дела о незаконной охоте, одним из фигурантов которого стал бывший исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Алексей Овчинников. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что двое из трёх

Суд обязал администрацию Тамбова спасти Дом Нарышкиной: в течение года должны начаться работы 0 Арбитражный апелляционный суд подтвердил законность решения первой инстанции, обязывающего администрацию Тамбова выполнить комплекс неотложных мер по сохранению объекта культурного наследия регионального значения — «Дома Нарышкиной». Иск был подан областным департаментом по охране памятников, и его