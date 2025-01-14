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В Тамбовской области зафиксирован очередной инцидент с беспилотниками
Вчера, 14:58
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В ночь на 15 января в посёлке Новая Ляда Тамбовского муниципального округа был уничтожен беспилотный летательный аппарат (БПЛА), об этом сообщили в региональном правительстве. Дрон повредил жилой дом, выбив окна и двери. По словам представителей властей, разрушения незначительны.
Остатки беспилотника были обнаружены неподалёку, на улице Юбилейной, где аппарат зацепился за дерево и взорвался. Дежурные силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ликвидировали угрозу. В доме находилась женщина, которая из-за стресса обратилась за медицинской помощью. Госпитализация ей не понадобилась.
Врио губернатора Евгений Первышов заверил, что ремонт повреждённого дома будет проведён в ближайшее время за счёт средств областного бюджета.
Этот инцидент стал вторым за последние дни. Ранее, 12 января, в Котовске произошёл аналогичный случай: два пятиэтажных дома пострадали от попадания БПЛА. В результате ударной волны в зданиях выбило окна, три человека получили травмы. В городе был введён режим чрезвычайной ситуации, а для устранения последствий выделены дополнительные средства. На текущий момент окна в повреждённых квартирах временно закрыты плёнкой, а для их замены заказано 204 оконных блока.
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