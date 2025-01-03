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В Тамбовской области установлен карантин по бешенству животных

Сегодня, 07:45
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В Тамбовской области установлен карантин по бешенству животныхКарантин по бешенству животных введён в селе Александровка 1-я Ржаксинского округа и в районном посёлке Знаменка Знаменского округа. Соответствующие постановления №195 и №196 подписал врио главы Тамбовской области Евгений Первышов накануне новогодних праздников.

Специалисты предупреждают об опасности заболевания. По информации Роспотребнадзора, инкубационный период бешенства может длиться от нескольких дней до года, обычно составляя 3–6 недель. Первые симптомы у человека проявляются в месте укуса, где может наблюдаться онемение, зуд, а также общие признаки: слабость, головокружение, повышение температуры, затруднения при глотании и бессонница. Без своевременного лечения болезнь приводит к летальному исходу в течение 7–14 дней после появления первых симптомов.

Напомним, что ранее карантин по бешенству животных был объявлен на территории СНТ "Смычка" посёлка Смычка Тамбовского округа и в районном посёлке Токарёвка. В 2024 году в регионе впервые за 30 лет зафиксирован смертельный случай заболевания бешенством у человека.

Специалисты призывают жителей соблюдать меры предосторожности, избегать контактов с дикими и безнадзорными животными, а также обращаться за медицинской помощью при укусе.

Фото: ru.freepik.com/author/freepik
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В Тамбовской области установлен карантин по бешенству животных

Сегодня, 07:45
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Карантин по бешенству животных введён в селе Александровка 1-я Ржаксинского округа и в районном посёлке Знаменка Знаменского округа. Соответствующие постановления №195 и №196 подписал врио главы Тамбовской области Евгений Первышов накануне новогодних праздников.

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