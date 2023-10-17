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В трёх округах области установлен карантин по бешенству животных
Сегодня, 10:18
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Карантин в связи с бешенством животных был установлен в трех округах Тамбовской области, а именно в Уваровском, Жердевском и Рассказовском округах. Зона включает в себя деревню Кузнецовка в Жердевском округе, село Верхнее Чуево в Уваровском округе и посёлок железнодорожной станции Рассказово в Рассказовском округе.
Согласно установленным правилам, на территории эпизоотического очага запрещено лечение больных животных, чувствительных к бешенству, а также посещение подворий посторонними лицами. Также запрещено ввозить и вывозить животных, которые могут быть подвержены бешенству, проводить ярмарки и выставки, а также отлавливать диких животных.
Однако стоит отметить, что карантин по бешенству был отменен в селе Бурнак в Жердевском округе. Здесь были предприняты все необходимые меры по предотвращению и устранению очага бешенства.
Специалисты напоминают о том, что бешенство – это вирусное заболевание, которое передается через укусы и слюну хищных животных. Оно характеризуется поражением нервных клеток головного и спинного мозга. Вирус может также передаваться человеку через укус или контакт с инфицированной слюной, попадающей на поврежденную кожу или слизистые оболочки.
Фото: ru.freepik.com
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