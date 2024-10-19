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» » В городе Кирсанове введён режим ЧС

В городе Кирсанове введён режим ЧС

Вчера, 08:59
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В городе Кирсанове введён режим ЧС Утром 19 октября в Кирсанове Тамбовской области произошла трагедия — взрыв бытового газа на четвёртом этаже многоквартирного дома. Инцидент случился в 4:55 по адресу: улица Коммунистическая, 29. В результате взрыва часть здания была разрушена, и возник пожар, который удалось локализовать спустя почти час — к 5:41. Жильцы дома были эвакуированы, а на месте происшествия сразу же начали работу экстренные службы.

Как сообщил глава Тамбовской области Максим Егоров, в связи с взрывом в Кирсанове был введён локальный режим чрезвычайной ситуации. В результате инцидента восемь человек обратились за медицинской помощью.

Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, а на месте происшествия продолжают работать спасатели, медики и другие оперативные службы. Причины взрыва выясняются, ведётся расследование.

Фото: Алексей Бучнев (ТОП 68)
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