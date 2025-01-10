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Беспилотники врезались в дома в Котовске: жители в безопасности
Вчера, 08:34
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В ночь на 11 января два беспилотных летательных аппарата врезались в многоквартирные дома в городе Котовске Тамбовской области. В результате происшествия несколько человек получили лёгкие травмы от осколков стёкол, им оперативно оказана медицинская помощь. Возгораний не зафиксировано, повреждения зданий оцениваются как незначительные.
Врио главы региона Евгений Первышов сообщил, что специалисты уже начали оценку нанесённого ущерба, а работы по устранению последствий будут проведены в кратчайшие сроки. Для жителей пострадавших квартир открыт пункт временного размещения.
В регионе введены дополнительные меры безопасности, оперативные службы Тамбовской области продолжают работать в режиме повышенной готовности. Руководство региона заверило, что все необходимые действия для защиты жителей и восстановления повреждённых объектов будут предприняты незамедлительно.
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