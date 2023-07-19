Костромские дорожники выиграли контракт на 1,9 млрд рублей 0 ООО "Дормострой" стало победителем трех из девяти конкурсов на ремонт и обслуживание дорог регионального значения в Тамбовской области. Подряд на сумму 1,9 млрд рублей был присужден этой костромской компании. Однако остальные шесть аукционов на сумму 5,3 млрд рублей были отменены заказчиком -

Тамбовскую область посетил Сергей Кириeнко 0 Вчера первый заместитель Руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко, посетил Тамбовскую область. Вместе с главой региона Максимом Егоровым, он посетил филиал Государственного фонда поддержки участников Спецоперации "Защитники Отечества".

82 семьи получили ключи от новых квартир в Котовске 0 Благодаря реализации национального проекта "Жилье и городская среда", 82 семьи из города Котовск получили ключи от своих новых квартир. Церемония вручения ключей прошла под руководством заместителя Главы Тамбовской области, Евгения Зименко.

В Тамбовской области выявлен холероподобный возбудитель 0 В гостинице для трудовых мигрантов в городе Рассказово, Тамбовская область, сейчас активно проводятся противоэпидемические мероприятия, организованные Роспотребнадзором.

В конце июля пройдет фестиваль «Шушпанская щука» 0 В этом году, 29 июля, состоится IV фестиваль "Шушпанская щука" - любимое событие рыбаков, любителей Царицы-Ухи и местных жителей.

Жители Тамбова требуют от властей уборки дворов 0 Во дворе дома 131 на улице Чичканова в городе Тамбове состоялась встреча представителей домовых комитетов с сотрудниками администрации города, управляющей компании и муниципальными депутатами. Основной темой обсуждения стала проблема уборки прилегающих территорий.

За откусанное ухо мужчину приговорили к реальному сроку 0 Мужчина, причастный к инциденту, произошедшему в кафе "Мега" в городе Моршанске Тамбовской области прошлой осенью, был признан виновным Моршанским районным судом. В ходе драки с его оппонентом, он откусил ухо потерпевшего, что привело к тяжкому повреждению здоровья, выразившемуся в неизгладимом

Тамбовчане требуют ускорить реконструкцию канализационного коллектора по ул. Подвойского 0 18 июля депутат Тамбовской городской Думы от КПРФ Артём Александров принял участие во встрече с тамбовчанами, проживающими по улице Подвойского. Темой обсуждения стал затянувшиеся работы по реконструкции канализационного коллектора по одноимённой улице в рамках концессионного соглашения с

УФАС оштрафовал банк за незаконную рекламу 0 Один из банков получил штраф за незаконную отправку рекламного сообщения, который был признан законным арбитражным апелляционным судом.

В Тамбовском округе уничтожили 700 кг дикорастущей конопли 0 На территории посёлка Военхоз в Тамбовском округе был обнаружен и ликвидирован очаг произрастания дикорастущей конопли в рамках операции "Мак-2023". Площадь, занятая незаконными посевами, превышала 1 гектар, а общий вес уничтоженного материала составил 700 кг. Эту информацию сообщило региональное

Под Тамбовом начался капремонт плотины на Цне 0 В Тамбовской области начались работы по восстановлению плотины на реке Цна, которая является частью Тамбовского гидроузла. Глава региона, Максим Егоров, провел рабочее совещание на месте строительства 18 июля.

В поселке Чакино выявлены нарушения прав граждан на надлежащее водоснабжение 0 В результате проверки прокурором системы водоснабжения поселка Чакино, который находится в Ржаксинском округе Тамбовской области, были обнаружены нарушения.

Вкусно и аппетитно: РСХБ запускает новую дебетовую карту 0 РСХБ запустил новый карточный продукт – «Аппетитная карта». Теперь за покупки продуктов в супермаркетах и у фермеров можно получать дополнительные «Вкусные баллы», которые компенсируют траты на питание за предыдущий месяц.

Хлебную базу №53 продают за 300 млн руб. 0 На одной из интернет-площадок бесплатных объявлений появилось предложение о продаже АО "Хлебная база №53", расположенного по адресу улица Клубная, 1, в Тамбове. Продавец предлагает приобрести этот готовый бизнес, предоставляя полный набор активов компании, включая земельный участок и оборудование,

За мошенничество при ремонте объекта культурного наследия в Кирсанове осуждён директор ООО «Интерстройсервис» 0 Директора ООО "Интерстройсервис" приговорили к условному лишению свободы на срок трех лет за совершение мошенничества в особо крупном размере по статье 159, часть 4 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кирсановский районный суд вынес такое решение. Публично не раскрывается имя осужденного,

В «Ивановке» прошел завершающий день фестиваля «Весь Рахманинов» 0 Третий и завершающий день фестиваля "Весь Рахманинов" проходил в музее-заповеднике "Ивановка" в Уваровском районе, где великий композитор С.В. Рахманинов когда-то жил и творил. В рамках этого мероприятия была представлена концепция развития Всероссийской детской музыкальной академии, которая

В Тамбовской области отремонтируют четыре школьных спортзала 0 В Тамбовской области в настоящее время проводятся ремонтные работы в четырех школьных спортзалах. Для этой цели было выделено общая сумма в размере 12,7 млн рублей. Один из спортзалов, находящийся в школе №1 в поселке Токаревка, уже почти завершил ремонтные работы, включая покраску. Дети из

В Тамбовской области откроют Всероссийскую детскую академию искусств 0 Глава Тамбовской области, Максим Егоров, объявил о предстоящем открытии Всероссийской детской академии искусств в регионе. В своём телеграм-канале он подчеркнул, что основной целью академии будет сохранение и развитие русской культуры. Несмотря на попытки отдельных стран "отменить" русскую

В Тамбовской области отмечен рост заболеваемости ветряной оспой 0 По информации Роспотребнадзора в Красносвободненской санаторной школе-интернате был зафиксирован случай вспышки ветрянки, в результате чего заболели воспитанники этого учреждения. В марте были проведены противоэпидемические мероприятия.

В Тамбовском округе прошел фестиваль ремесленного сыра 0 15 июля в Тамбовской области прошел фестиваль ремесленного сыра, который привлекает множество посетителей. Посетители события имеют возможность не только попробовать различные виды сыра, созданные местными сыроварами, но и приобрести их продукцию. Кроме того, фестиваль предлагает разнообразную