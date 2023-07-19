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82 семьи получили ключи от новых квартир в Котовске
Благодаря реализации национального проекта "Жилье и городская среда", 82 семьи из города Котовск получили ключи от своих новых квартир. Церемония вручения ключей прошла под руководством заместителя Главы Тамбовской области, Евгения Зименко.
Тамбовская область успешно выполнила все обязательства и досрочно завершила программу переселения жителей из аварийного жилья, которое было признано таковым до 1 января 2017 года. Эта программа значительно улучшила жилищные условия для 1442 человек. Общий объем финансирования мероприятий по расселению из аварийных домов составил 1,6 миллиарда рублей.
За время действия программы расселения в Котовске были переселены жители из 7 домов, общим числом 167 квартир, где проживало 365 человек.
В этот раз, 82 семьи получили возможность переехать в свои новые дома на улице Тенистой, которые были сданы в этом году. Важно отметить, что эти квартиры полностью соответствуют установленным санитарным и техническим требованиям, обеспечивая комфорт и безопасность для новых жильцов.
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