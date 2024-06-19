Жители Уварова жалуются на то, что до сих пор не решена проблема с обрушившимся мостом 0 В редакцию ИА «Тамбов-информ» обратились жители г. Уварово Тамбовской области в связи с не разрешением проблемы, связанной с обрушившимся мостом, происшествие с которым произошло в апреле текущего года.

В Рассказовском округе потушили пожар на нефтебазе 0 Спасатели успешно ликвидировали открытое горение на территории Платоновской нефтебазы в Рассказовском округе и продолжают охлаждение близлежащих ёмкостей для горючего. На месте происшествия работают специалисты Главного управления МЧС России по Тамбовской области и территориальной подсистемы РСЧС.

Реализация концессии с ООО «РКС-Тамбов» все больше вызывает вопросов у депутатов 0 На заседании комитета Тамбовской городской думы по ЖКХ, состоявшемся 19 июня, обсуждалось качество реализации концессионного соглашения по водоснабжению и водоотведению. Депутаты высказали множество претензий к ООО «РКС-Тамбов» не только в рамках концессии, но и по текущей деятельности компании. В

Глава Никифоровского округа ушёл в отставку 0 Глава Никифоровского муниципального округа Евгений Голенков покинул свою должность, сообщает «ПроТамбов». Официальной причиной ухода указан собственное желание, однако неофициальные источники связывают это с первыми результатами оценки эффективности работы чиновников, недавно анонсированной главой

Кассационный суд оставил без удовлетворения жалобу компании «Стинэк» по делу о демонтаже детского городка «Лукоморье» 0 Суд кассационной инстанции оставил без удовлетворения жалобу тамбовской компании «Стинэк» на мартовское решение апелляционного суда, обязавшее компанию демонтировать дефектный детский городок «Лукоморье» на Набережной Тамбова, сообщает объединённая пресс-служба судов Тамбовской области.

Первые полеты между Тамбовом и Казанью возобновлены 0 Первые полеты авиарейсов между Тамбовом и Казанью состоялись. Днем 18 июня на территории аэропорта прошла торжественная встреча пассажиров.

За срыв реализации контракта в Тамбове ООО «Багира» внесено в реестр недобросовестных поставщиков 0 Тамбовское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) включило компанию ООО «Багира» из Тулиновки в реестр недобросовестных поставщиков. Причиной этого стало невыполнение двух контрактов на благоустройство набережной и пешеходной дорожки в селе Петровское.

Жители Тамбова не довольны состоянием городских клумб 0 Жители Тамбова выразили недовольство состоянием клумб в Парке Победы, отмечая, что цветники находятся в удручающем состоянии. Многие цветы засохли, а оставшиеся затерялись среди травы. Горожане также указывают на проблемы с клумбами в других частях города, за исключением центра, где цветники

Химическая обработка полей могла привести в массовой гибели пчёл 0 Пчеловоды села Каменка Ржаксинского округа сталкиваются с серьезными трудностями: из-за гибели около 300 пчёлосемей их ущерб составил около 3 млн рублей. Как сообщает РИА «ТОП68», причиной гибели пчел стало использование ядохимикатов на полях горчицы неподалеку от села, принадлежащих хозяйству

В Тамбовской области выявлено почти 90 нарушений лесного законодательства 0 В Тамбовской области с начала года выявили 88 нарушений лесного законодательства в ходе патрулирования лесов, мест отдыха и сельхозугодий. Директор департамента лесного хозяйства Михаил Сатин отметил, что регион заранее подготовился к пожароопасному сезону. Были разработаны планы тушения лесных

Обвиняемый по уголовной статье экс-депутат посещает городские мероприятия в качестве почётного гостя 0 17 июня в Ленинском городском суде Тамбова состоялось очередное заседание по уголовному делу бывшего депутата Тамбовской городской Думы Геннадия Берстенёва, обвиняемого по ч.1 ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями), - сообщает «ПроТамбов». Дело рассматривается уже два года, но часто

Чиновника из Мичуринска будут судить за то, что он принял недоделанный водозаборный узел 0 Завершено расследование уголовного дела по обвинению мичуринского чиновника в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) и служебном подлоге (ст. 292 УК РФ). Прокуратура утвердила обвинительное заключение.

В рейтинге развития Тамбовская область опустилась на три места 0 В рейтинге социально-экономического положения регионов России за прошлый год, подготовленном по заказу РИА Новости, Тамбовская область заняла 54-е место, опустившись с 51-й позиции, которую занимала годом ранее. Рейтинг основан на ключевых показателях регионального развития и позволяет оценить

На смену жаре в Тамбовскую область придет похолодание 0 Согласно прогнозам синоптиков, в Тамбове в понедельник, 17 июня, ожидается жаркая погода с температурой до +29 градусов днём. Будет переменная облачность, возможен дождь с грозой, и вечером также ожидается небольшой дождь. Ночью температура снизится до +20 градусов.

Пять населённых пунктов в Тамбовской области объявлены карантинной зоной 0 Пять населённых пунктов в Тамбовской области объявлены карантинной зоной из-за случаев бешенства животных. Постановление о введении карантина подписано главой области 11 июня. Заболевание выявлено как в частных хозяйствах, так и в садовом товариществе.

Тамбовская область не получит федеральные деньги на развитие электротранспорта 0 Тамбовская область не получила господдержку на реализацию проектов развития городского электрического транспорта. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении более 4,8 миллиарда рублей для 10 регионов, включая Липецкую (1,4 млрд рублей) и Курскую (почти 2 миллиарда)

Жители сел в Тамбовской области жалуются на отсутствие дорог к домам 0 К Уполномоченному по правам человека в Тамбовской области Владимиру Репину обратились жители села Большая Липовица Тамбовского округа с жалобой на транспортную недоступность улицы Малая Липовица. Доступ на эту улицу возможен только через сельскохозяйственное поле по наезженной автомобилями колее с

Депутат просит дать оценку законности перепрофилирования детского лагеря «Ласточка» 0 Депутат Тамбовской городской Думы от КПРФ Артём Александров поднял вопрос о законности перепрофилирования земельных участков бывшего детского лагеря «Ласточка» в пригородном лесу Тамбова, расположенного по адресу Рассказовское шоссе, 9. В настоящее время эти участки и недвижимость продаются под

В Гавриловском округе незаконно привлекли школьников к работе в выходной день 0 Прокуратура Гавриловского района обнаружила в социальных сетях публикацию о привлечении подростков к работе в выходной день. В ходе проверки выяснилось, что работодатель, МБОУ «2-Гавриловская СОШ», привлёк несовершеннолетних к благоустройству и уборке территории в выходной день без их согласия. Это

Руководитель коттеджного посёлка оправдывает закрытие детского лагеря, так как их и так достаточно 0 Руководитель проекта «IT-деревня» на Рассказовском шоссе под Тамбовом опубликовал в соцсети VK мнение о достаточности детских лагерей для летнего отдыха в Тамбовской области.