Вадиму Мошковичу предъявили обвинение в даче взятки экс-замгубернатора Тамбовской области Комментариев: 0



По версии следственных органов, подарок был преподнесён за «общее покровительство» — на тот момент Сергей Иванов курировал аграрное направление в правительстве области и обладал значительным влиянием на реализацию крупных сельхозпроектов. Именно тогда «Русагро» активно развивало свои активы в регионе, включая знаковое предприятие ООО «Тамбовский бекон». Официальным покупателем карабина, по предварительным данным, выступил родственник Иванова — его тесть.



Уголовное дело по статье 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) в отношении Иванова было возбуждено в конце мая. Уже 21 мая Мещанский суд Москвы санкционировал его арест. Почти одновременно Мошковичу, уже находившемуся под стражей по другому делу, предъявили обвинение по статье 291 УК РФ — за дачу взятки в особо крупном размере.



Оба фигуранта своей вины не признали. Адвокат Сергея Иванова заявил, что его подзащитный отказывается от дачи показаний, назвав обвинение «абсурдным». Защитник Мошковича также предпочёл не комментировать ход дела.



Это не первое уголовное дело в отношении Мошковича. В марте 2024 года он и бывший генеральный директор «Русагро» Максим Басов были арестованы по подозрению в хищениях на сумму 48 миллиардов рублей и злоупотреблении полномочиями при приобретении агрохолдинга «Солнечные продукты». Расследование по эпизоду с карабином теперь объединено с делом о масштабном мошенничестве. Срок предварительного следствия продлён до конца лета.



Для Сергея Иванова это уже не первый контакт с правоохранительными органами. В 2022 году он проходил по делу о попытке махинаций с активами Рассказовского рынка, но тогда суд оправдал экс-чиновника. Однако нынешняя ситуация выглядит значительно серьёзнее: дело касается коррупции на уровне особо крупной суммы и может иметь широкий политический резонанс.



Фото: телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы Основателю агрохолдинга «Русагро» Вадиму Мошковичу официально предъявлено обвинение в даче взятки бывшему заместителю главы администрации Тамбовской области Сергею Иванову. Следствие считает, что в 2019 году бизнесмен передал чиновнику охотничий карабин элитной марки Blaser R8 стоимостью 2,6 миллиона рублей в обмен на лояльность к интересам компании в регионе.По версии следственных органов, подарок был преподнесён за «общее покровительство» — на тот момент Сергей Иванов курировал аграрное направление в правительстве области и обладал значительным влиянием на реализацию крупных сельхозпроектов. Именно тогда «Русагро» активно развивало свои активы в регионе, включая знаковое предприятие ООО «Тамбовский бекон». Официальным покупателем карабина, по предварительным данным, выступил родственник Иванова — его тесть.Уголовное дело по статье 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) в отношении Иванова было возбуждено в конце мая. Уже 21 мая Мещанский суд Москвы санкционировал его арест. Почти одновременно Мошковичу, уже находившемуся под стражей по другому делу, предъявили обвинение по статье 291 УК РФ — за дачу взятки в особо крупном размере.Оба фигуранта своей вины не признали. Адвокат Сергея Иванова заявил, что его подзащитный отказывается от дачи показаний, назвав обвинение «абсурдным». Защитник Мошковича также предпочёл не комментировать ход дела.Это не первое уголовное дело в отношении Мошковича. В марте 2024 года он и бывший генеральный директор «Русагро» Максим Басов были арестованы по подозрению в хищениях на сумму 48 миллиардов рублей и злоупотреблении полномочиями при приобретении агрохолдинга «Солнечные продукты». Расследование по эпизоду с карабином теперь объединено с делом о масштабном мошенничестве. Срок предварительного следствия продлён до конца лета.Для Сергея Иванова это уже не первый контакт с правоохранительными органами. В 2022 году он проходил по делу о попытке махинаций с активами Рассказовского рынка, но тогда суд оправдал экс-чиновника. Однако нынешняя ситуация выглядит значительно серьёзнее: дело касается коррупции на уровне особо крупной суммы и может иметь широкий политический резонанс.Фото: телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы



