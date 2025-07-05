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"Новые люди" в Тамбове поставили на молодых предпринимателей
Сегодня, 11:43
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Региональное отделение партии "Новые люди" провело конференцию по выдвижению кандидатов в городские думы Тамбова и Уварово. По Тамбову выдвинуто 42 кандидата, еще 15 - в Уварово.
Ставка сделана на молодых управленцев и успешных бизнесменов.
Список возглавил председатель отделения Алексей Константинов. В команде кандидатов — 28-летний генеральный директор агрокомпании Иван Фетисов с юридическим образованием и 29-летний предприниматель Анатолий Рубцов, профессиональный спортсмен и чемпион области по боксу.
Алексей Константинов охарактеризовал команду:
— У нас сильная команда молодых профессионалов с реальным опытом работы. Иван Фетисов — успешный предприниматель в агросфере с юридическим образованием, Анатолий Рубцов — спортсмен и управленец. Это люди, которые знают, как решать проблемы на практике. Мы будем заниматься благоустройством города, развитием спортивной инфраструктуры, поддержкой молодых семей и малого бизнеса. Тамбову нужны свежие идеи и современные подходы к управлению.
— Мы идем с конкретными предложениями по улучшению качества жизни горожан, — добавил секретарь отделения Евгений Коркищенко.
"Новые люди" рассчитывают привнести в городскую и муниципальную политику деловой подход и современные технологии управления. Партия делает акцент на том, что их кандидаты — действующие предприниматели, которые на собственном опыте знают, как эффективно организовать работу и добиваться результата.
Гришина Светлана
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