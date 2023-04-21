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«Новые люди» обсудили проблемы развития местного самоуправления
Партия «Новые люди» провела открытое собрание сторонников в рамках местного самоуправления в городе Тамбове. На мероприятии были обсуждены важные вопросы, касающиеся жизни и благополучия города, и приняли участие представители Тамбовской городской думы – независимые депутаты Оксана Осетрова и Дмитрий Жданов.
Организаторы пригласили всех желающих высказать свои мнения и предложения по улучшению ситуации в различных областях жизни города, таких как развитие инфраструктуры, экология, социальная защита населения, культурно-образовательная сфера и другие.
В ходе мероприятия депутаты Тамбовской городской думы выразили свою поддержку идеям «Новых людей» и подчеркнули важность сотрудничества между городскими властями и общественными организациями. Представители партии «Новые люди» отметили, что создание открытой платформы для обсуждения городских вопросов является необходимым шагом для нахождения эффективных решений и работы с уважением друг к другу. Участники собрания высказали свои мнения и предложения по улучшению ситуации в городе, предложены различные идеи и проекты, которые могут помочь улучшить жизнь жителей городского округа.
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