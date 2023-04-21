«Дворы Тамбовщины» в Тамбове выполнены с многочисленными нарушениями 0 После проведения проверки Контрольно-счетной палаты и прокуратуры, были подтверждены массовые нарушения при благоустройстве дворов города в рамках реализации проекта "Дворы Тамбовщины". Официально власти на городском и региональном уровне сообщили о завершении работ на всех дворовых территориях и

Областное учреждение намерено купить автомобиль за 11 млн рублей 0 Агентство ипотечного жилищного кредитования Тамбовской области (АИЖК) планирует приобрести легковой автомобиль марки VOYAH DREAM PHEV или его аналог на условиях лизинга за 11 миллионов рублей. Информация о данной закупке размещена в Единой информационной системе "Закупки", и итоги торгов будут

В Тамбовской области осталось четыре дома с обманутыми дольщиками 0 Тамбовская область входит в число пяти лучших регионов Российской Федерации по восстановлению прав граждан-участников долевого строительства по итогам первого квартала 2023 года, вместе с Волгоградской и Костромской областями, а также республиками Ингушетия и Дагестан. Об этом сообщает пресс-служба

В Тамбове пройдет акция «Маршрут памяти» 0 В Олимпийском парке Тамбова состоится межрегиональная патриотическая акция "Маршрут памяти" (0+), посвященная предстоящему празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие пройдет 22 апреля и продлится с 10:00 до 17:00.

«Новые люди» обсудили проблемы развития местного самоуправления 0 Партия «Новые люди» провела открытое собрание сторонников в рамках местного самоуправления в городе Тамбове. На мероприятии были обсуждены важные вопросы, касающиеся жизни и благополучия города, и приняли участие представители Тамбовской городской думы – независимые депутаты Оксана Осетрова и

Суд начал рассматривать дело о банкротстве «Моршанского медбиохимического комбината» 0 Арбитражный суд Тамбовской области принял к рассмотрению иск о банкротстве в отношении градообразующего предприятия ООО "Моршанский медбиохимический комбинат", созданного на базе подразделения ЗАО "Волковский спиртзавод". Заявление было подано региональным управлением ФНС и указано в картотеке

В Моршанском районе под бетонной плитой обнаружили тело мужчины 0 Утром 19 апреля на территории бывшей сельскохозяйственной организации в Моршанском районе было обнаружено тело 49-летнего местного жителя, скрытого под бетонной плитой. Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области.

На ремонт дорог в Тамбове дополнительно направят 480 млн рублей 0 По инициативе Главы региона Максима Егорова, в Тамбове дополнительно выделены 480 миллионов рублей на ремонт дорог. Эти средства будут использованы для восстановления самых проблемных участков, о которых жители региона сообщали ранее.

Сегодня на одной из центральных улиц Тамбова запретили стоянку 0 21 апреля на участке улицы Интернациональной в Тамбове будет временно запрещена остановка и стоянка транспортных средств. Как сообщает пресс-служба администрации города, эти меры необходимы в связи с проведением XII регионального фестиваля "Пасхальный свет" (6+).

Депутат Тамбовской гордумы помогла жителям разрешить спорную ситуацию с ПАО «Квадра» 0 При участии депутата Тамбовской городской Думы Оксаны Осетровой и юриста Наталии Лисиновой жильцы дома № 59а, корпус 1 по ул. Рылеева смогли разрешить проблемную ситуацию с ПАО «Квадра».

В Тамбове начали восстанавливать временную перемычку 0 В соответствии с указаниями губернатора Тамбовской области Максима Егорова, начались подготовительные работы для возведения временной переправы на реке Цна в Тамбове. Эта переправа будет обеспечивать оптимальный уровень воды в течение летнего сезона.

В Мичуринском районе открыли мемориальную доску Ковтуну А.В. 0 В г. Мичуринск и Мичуринском районе продолжается работа по увековечиванию памяти погибших в ходе выполнения специальной операции на Украине.

В Тамбовской области выбрали будущих учеников «Школы фермера» от Россельхозбанка 0 19 апреля 2023 года в министерстве сельского хозяйства Тамбовской области состоялось заседание по отбору кандидатов для участия в образовательном проекте «Школа фермера». По итогам рассмотрения заявок были выбраны 38 человек для обучения по программе «Овощеводство открытого и закрытого грунта».

Надзорные органы продолжают проверять ОАО «Токаревская птицефабрика» 0 Межрегиональная общественная экологическая организация им. И.В. Мичурина после нескольких месяцев настойчивой работы по проблемам по проблемам загрязнения окружающей среды и безопасности пищевой продукции вследствие деятельности ОАО «Токарёвская птицефабрика» добилась некоторых результатов в

Жителя Петровского района наградили медалью Суворова за спасение генерала 0 Максим В., житель Петровского района, который принимал участие в боевых действиях в зоне СВО, был награжден высокой государственной наградой - медалью Суворова. В июле прошлого года он совершил подвиг, рискнув своей жизнью, и спас из-под обстрела ВСУ генерала российской армии. Об этом сообщили на

Миру Добрынину похоронят в Тамбове 0 Завтра, 21 апреля, состоятся похороны известной общественной деятельницы Тамбова, Миры Добрыниной.

Задержан подозреваемый в убийстве двух мужчин в общежитии в Моршанске 0 Подозреваемый в убийстве двух мужчин в Моршанске был задержан. Преступление произошло 14 апреля текущего года в общежитии на улице Коммунальной. В одной из комнат было найдено тело 35-летнего работника почты с более чем 40 ножевыми ранениями, а в соседней комнате обнаружено тело 65-летнего

Депутаты призывают к поэтапному решению проблемы подтопления Тамбова 0 В городе Тамбове существует сложная проблема подтопления грунтовыми водами, которая была многократно поднята депутатами в интересах жителей, как весной текущего года, так и в прошлом. Эта проблема не нова, но она особенно остро проявляется в последний год.

В Тамбовской области началась аттестация врачей 0 В Тамбовской области стартовала процедура аттестации врачей в Министерстве здравоохранения. Экспертные группы, состоящие из ведущих внештатных специалистов в различных медицинских областях, будут активно трудиться в течение недели. Более 250 врачей должны пройти аттестацию, чтобы подтвердить или

В Тамбове установят самонивелирующиеся люки 0 В текущем году в рамках ремонта дорог в городе Тамбове на участках улиц Свободной, Агапкина и Чичканова будет впервые установлена современная технология самонивелирующихся люков.