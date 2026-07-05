Суд оставил выводы об аффилированности тамбовского продавца табака и его контрагента Комментариев: 0



Спор возник в рамках банкротного дела ООО «Сад». Конкурсный управляющий компании Алексей Суворов пытался признать недействительной серию платежей в пользу ООО «Роял-Флейва» на общую сумму 15,16 млн рублей. Деньги перечислялись с марта 2023 года по январь 2024 года — этот период управляющий счёл подозрительным по признакам ст. 61.2 закона о банкротстве.



По версии конкурсного управляющего, средства могли быть выведены при наличии у «Сада» признаков неплатёжеспособности и без встречного предоставления. Однако Арбитражный суд Тамбовской области ранее отказал в удовлетворении заявления. Суд пришёл к выводу, что платежи были оплатой реально поставленного товара: «Роял-Флейва» подтвердила возможность закупки продукции, наличие складов и логистики, а объём поставок соответствовал сумме оплаты. Вреда кредиторам должника суд не усмотрел.



При этом в мотивировочной части суд первой инстанции признал обоснованными доводы управляющего о фактической аффилированности компаний. Именно этот фрагмент и стал предметом апелляционного обжалования. «Роял-Флейва» фактически не спорила с итогом рассмотрения — в признании сделки недействительной было отказано, — но настаивала, что выводы об аффилированности следует исключить. Суд апелляционной инстанции с этим не согласился.



Апелляция указала на совокупность признаков, свидетельствующих о связи компаний. Среди них — общий юридический адрес в Тамбове на проезде Монтажников, 6А, совпадающий основной вид деятельности, связанный с оптовой торговлей табачными изделиями и продуктами питания, а также пересечение состава прежних учредителей. Карапетян А.М. и Мнацаканян С.Э. в разное время входили в состав участников обеих компаний.



Суд также обратил внимание на идентичное оформление процессуальных документов, что, по его оценке, указывает на подготовку одним и тем же лицом, признание долга должником без возражений, неявку в заседания и необжалование судебных решений. В отдельный блок легли и персональные связи: представитель «Роял-Флейвы» подтвердил, что перевозчик товара Сергей Зиновьев является родственником Дмитрия Зиновьева, бывшего руководителя «Сада».



Кроме того, интересы «Роял-Флейвы», «Сада» до введения конкурсного производства и самого Дмитрия Зиновьева в судах представлял один и тот же юрист — М.А. Сысоев. В итоге суд счёл эту совокупность обстоятельств доказательством устойчивой связи и общности экономических интересов сторон.



Для «Роял-Флейвы» итог получился своеобразным: деньги, оспариваемые конкурсным управляющим, суды оставили вне банкротного оспаривания, но попытка вычеркнуть из судебного акта выводы о близости с должником успехом не увенчалась. Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе выводы о фактической аффилированности между обанкротившимся тамбовским оптовым продавцом табака ООО «Сад» и его контрагентом ООО «Роял-Флейва». Апелляционная жалоба «Роял-Флейвы», которая пыталась убрать эти выводы из мотивировочной части судебного акта, отклонена.Спор возник в рамках банкротного дела ООО «Сад». Конкурсный управляющий компании Алексей Суворов пытался признать недействительной серию платежей в пользу ООО «Роял-Флейва» на общую сумму 15,16 млн рублей. Деньги перечислялись с марта 2023 года по январь 2024 года — этот период управляющий счёл подозрительным по признакам ст. 61.2 закона о банкротстве.По версии конкурсного управляющего, средства могли быть выведены при наличии у «Сада» признаков неплатёжеспособности и без встречного предоставления. Однако Арбитражный суд Тамбовской области ранее отказал в удовлетворении заявления. Суд пришёл к выводу, что платежи были оплатой реально поставленного товара: «Роял-Флейва» подтвердила возможность закупки продукции, наличие складов и логистики, а объём поставок соответствовал сумме оплаты. Вреда кредиторам должника суд не усмотрел.При этом в мотивировочной части суд первой инстанции признал обоснованными доводы управляющего о фактической аффилированности компаний. Именно этот фрагмент и стал предметом апелляционного обжалования. «Роял-Флейва» фактически не спорила с итогом рассмотрения — в признании сделки недействительной было отказано, — но настаивала, что выводы об аффилированности следует исключить. Суд апелляционной инстанции с этим не согласился.Апелляция указала на совокупность признаков, свидетельствующих о связи компаний. Среди них — общий юридический адрес в Тамбове на проезде Монтажников, 6А, совпадающий основной вид деятельности, связанный с оптовой торговлей табачными изделиями и продуктами питания, а также пересечение состава прежних учредителей. Карапетян А.М. и Мнацаканян С.Э. в разное время входили в состав участников обеих компаний.Суд также обратил внимание на идентичное оформление процессуальных документов, что, по его оценке, указывает на подготовку одним и тем же лицом, признание долга должником без возражений, неявку в заседания и необжалование судебных решений. В отдельный блок легли и персональные связи: представитель «Роял-Флейвы» подтвердил, что перевозчик товара Сергей Зиновьев является родственником Дмитрия Зиновьева, бывшего руководителя «Сада».Кроме того, интересы «Роял-Флейвы», «Сада» до введения конкурсного производства и самого Дмитрия Зиновьева в судах представлял один и тот же юрист — М.А. Сысоев. В итоге суд счёл эту совокупность обстоятельств доказательством устойчивой связи и общности экономических интересов сторон.Для «Роял-Флейвы» итог получился своеобразным: деньги, оспариваемые конкурсным управляющим, суды оставили вне банкротного оспаривания, но попытка вычеркнуть из судебного акта выводы о близости с должником успехом не увенчалась.



