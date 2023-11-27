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» » Заявление о банкротстве МУП "Тамбовтеплосервис" оставили без рассмотрения

Заявление о банкротстве МУП "Тамбовтеплосервис" оставили без рассмотрения

Сегодня, 09:44
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Арбитражный суд Тамбовской области принял решение не рассматривать исковое заявление МУП "Тамбовинвестсервис" (МУП "ТИС") о признании банкротом МУП "Тамбовтеплосервис" (МУП "ТТС"). Это решение основано на том, что истец пропустил несколько заседаний без объяснения причин и не выражал желания перенести их. Суд пришел к выводу, что "заявитель не проявляет инициативу в разрешении спора судом".

В мае текущего года Тамара Елесина, конкурсный управляющий МУП "Тамбовинвестсервис", обратилась в суд с требованием о признании банкротом МУП "Тамбовтеплосервис". Долг в размере более 174 миллионов рублей возник после признания недействительной сделки, совершенной в 2015 году в рамках дела о банкротстве "ТИС". В то время была переведена сумма 174 миллиона рублей с счетов "Тамбовинвестсервис" в пользу "Тамбовтеплосервис". Однако на момент совершения сделки у МУП "ТИС" оставались неисполненные финансовые обязательства перед другими кредиторами, чьи интересы фактически были проигнорированы.
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Заявление о банкротстве МУП "Тамбовтеплосервис" оставили без рассмотрения

Сегодня, 09:44
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Арбитражный суд Тамбовской области принял решение не рассматривать исковое заявление МУП "Тамбовинвестсервис" (МУП "ТИС") о признании банкротом МУП "Тамбовтеплосервис" (МУП "ТТС"). Это решение основано на том, что истец пропустил несколько заседаний без объяснения причин и не выражал желания

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