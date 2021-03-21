|
Суд приступил к рассмотрению заявления о банкротстве ИД «Мичуринск»
Сегодня, 09:18
Комментариев: 0
Версия для печати
Арбитражный суд Тамбовской области принял к производству заявление «Сбербанка России» о признании банкротом АО «ИД «Мичуринск» из-за задолженности в размере 46,1 миллиона рублей.
АО «ИД «Мичуринск» выступает учредителем всех районных и городских газет Тамбовской области. Первое заседание по делу о банкротстве издательского дома суд назначил на 27 апреля. На предприятии работают около 280 человек.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.