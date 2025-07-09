Апелляционный суд поддержал Тамбовскую администрацию в споре с «Россетями» Комментариев: 0



Спор возник после того, как весной 2024 года муниципальное имущество электросетевого комплекса Тамбова было передано в концессию компании ОРЭС. По мнению «Россетей», сделка прошла в обход открытых процедур, нарушила принципы конкуренции и лишила их возможности участвовать в управлении инфраструктурой. Кроме того, представители компании заявили об отсутствии чётких инвестиционных обязательств у нового партнёра мэрии.



В свою очередь, городские власти настаивали, что ОРЭС уже имела опыт эксплуатации сетей по договору аренды и фактически продолжает ту же деятельность, только в новом юридическом статусе. Также подчеркивалось, что компания готова вложить в модернизацию сетевого хозяйства до 726 миллионов рублей. В случае отмены концессии, компания продолжила бы работу до 2030 года на прежних условиях.



Суд первой инстанции отказал «Россетям» в иске ещё в марте, а теперь апелляция признала это решение правомерным. Несмотря на поражение, энергетическая компания имеет возможность обратиться в кассационную инстанцию, чтобы продолжить борьбу за отмену сделки.

Восьмого июля Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал ПАО «Россети Центр» в удовлетворении жалобы на концессионное соглашение между администрацией Тамбова и АО «Объединённые региональные электрические сети». Решение предыдущей инстанции, которая не увидела нарушений в передаче городских электросетей без конкурса, было оставлено в силе.Спор возник после того, как весной 2024 года муниципальное имущество электросетевого комплекса Тамбова было передано в концессию компании ОРЭС. По мнению «Россетей», сделка прошла в обход открытых процедур, нарушила принципы конкуренции и лишила их возможности участвовать в управлении инфраструктурой. Кроме того, представители компании заявили об отсутствии чётких инвестиционных обязательств у нового партнёра мэрии.В свою очередь, городские власти настаивали, что ОРЭС уже имела опыт эксплуатации сетей по договору аренды и фактически продолжает ту же деятельность, только в новом юридическом статусе. Также подчеркивалось, что компания готова вложить в модернизацию сетевого хозяйства до 726 миллионов рублей. В случае отмены концессии, компания продолжила бы работу до 2030 года на прежних условиях.Суд первой инстанции отказал «Россетям» в иске ещё в марте, а теперь апелляция признала это решение правомерным. Несмотря на поражение, энергетическая компания имеет возможность обратиться в кассационную инстанцию, чтобы продолжить борьбу за отмену сделки.



