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Апелляционный суд поддержал Тамбовскую администрацию в споре с «Россетями»
Вчера, 13:19
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Восьмого июля Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал ПАО «Россети Центр» в удовлетворении жалобы на концессионное соглашение между администрацией Тамбова и АО «Объединённые региональные электрические сети». Решение предыдущей инстанции, которая не увидела нарушений в передаче городских электросетей без конкурса, было оставлено в силе.
Спор возник после того, как весной 2024 года муниципальное имущество электросетевого комплекса Тамбова было передано в концессию компании ОРЭС. По мнению «Россетей», сделка прошла в обход открытых процедур, нарушила принципы конкуренции и лишила их возможности участвовать в управлении инфраструктурой. Кроме того, представители компании заявили об отсутствии чётких инвестиционных обязательств у нового партнёра мэрии.
В свою очередь, городские власти настаивали, что ОРЭС уже имела опыт эксплуатации сетей по договору аренды и фактически продолжает ту же деятельность, только в новом юридическом статусе. Также подчеркивалось, что компания готова вложить в модернизацию сетевого хозяйства до 726 миллионов рублей. В случае отмены концессии, компания продолжила бы работу до 2030 года на прежних условиях.
Суд первой инстанции отказал «Россетям» в иске ещё в марте, а теперь апелляция признала это решение правомерным. Несмотря на поражение, энергетическая компания имеет возможность обратиться в кассационную инстанцию, чтобы продолжить борьбу за отмену сделки.
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