В Тамбове разгорается спор вокруг концессии на электросети Комментариев: 0



В апреле 2024 года администрация Тамбова подписала с «ОРЭС-Тамбов» концессионное соглашение, передав компании городские электросети. Срок действия договора остался прежним, как и при аренде, — до 2030 года. Однако концессия предполагает обязательные инвестиции: до 726 млн рублей планируется вложить в модернизацию и развитие инфраструктуры.



Заключение соглашения вызвало неоднозначную реакцию. Депутаты фракции КПРФ в городской Думе выступили против этой инициативы, указав на недостаточную прозрачность процесса.



«Тамбовэнерго» оспаривает законность концессии, утверждая, что при её оформлении были допущены нарушения законодательства. Ранее компания уже подала аналогичный иск, но затем отозвала его, сославшись на дублирование документов.



22 ноября «ОРЭС-Тамбов» инициировало встречный иск, связанный с текущей деятельностью компании и «Тамбовэнерго». Этот иск был принят судом, а заседание по нему назначено на 14 января 2025 года.



Исход дела может повлиять на управление одной из ключевых инфраструктурных систем города. Вопросы концессии и эффективности работы электросетевого комплекса остаются в центре общественного внимания. Если суд признает соглашение недействительным, это может повлечь пересмотр действующих условий управления и финансирования электросетей Тамбова.



Между тем, стороны продолжают обмениваться претензиями, что свидетельствует о глубоком конфликте интересов в области энергетического обеспечения региона. Арбитражный суд Тамбовской области начнёт рассмотрение иска филиала ПАО «Россети Центр» («Тамбовэнерго») к администрации Тамбова и АО «Объединённые региональные электрические сети» («ОРЭС-Тамбов») с требованием признать недействительным концессионное соглашение, заключённое на управление городскими электросетями. Первое заседание назначено на 16 декабря.В апреле 2024 года администрация Тамбова подписала с «ОРЭС-Тамбов» концессионное соглашение, передав компании городские электросети. Срок действия договора остался прежним, как и при аренде, — до 2030 года. Однако концессия предполагает обязательные инвестиции: до 726 млн рублей планируется вложить в модернизацию и развитие инфраструктуры.Заключение соглашения вызвало неоднозначную реакцию. Депутаты фракции КПРФ в городской Думе выступили против этой инициативы, указав на недостаточную прозрачность процесса.«Тамбовэнерго» оспаривает законность концессии, утверждая, что при её оформлении были допущены нарушения законодательства. Ранее компания уже подала аналогичный иск, но затем отозвала его, сославшись на дублирование документов.22 ноября «ОРЭС-Тамбов» инициировало встречный иск, связанный с текущей деятельностью компании и «Тамбовэнерго». Этот иск был принят судом, а заседание по нему назначено на 14 января 2025 года.Исход дела может повлиять на управление одной из ключевых инфраструктурных систем города. Вопросы концессии и эффективности работы электросетевого комплекса остаются в центре общественного внимания. Если суд признает соглашение недействительным, это может повлечь пересмотр действующих условий управления и финансирования электросетей Тамбова.Между тем, стороны продолжают обмениваться претензиями, что свидетельствует о глубоком конфликте интересов в области энергетического обеспечения региона.



