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Депутаты передали в концессию электросетевое хозяйство Тамбова без проведения конкурса
Вчера, 18:56
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На последнем заседании Тамбовской городской Думы, прошедшем 24 апреля, депутаты приняли решение о предоставлении концессии АО «ОРЭС-Тамбов» для управления электросетевым хозяйством города без проведения конкурса.
Это решение позволит заключить концессию до 2030 года, так как «ОРЭС-Тамбов» уже арендует электросети, заключение концессии возможно без проведения конкурса.
Вопрос принятия решения по передаче городских электросетей неоднократно переносили. После второго отклонения его снова отложили для доработки. Депутаты, представители «КСП», юристы и экономисты указывали на недоработки документа и необходимость его корректировки. Был поднят вопрос о том, как это повлияет на жителей города?
В ответ на вопрос о возможном повышении тарифов на электроэнергию замглавы администрации Тамбова Олег Висков заявил, что заключение концессии не повлияет на уровень тарифов и позволит увеличить инвестиции в муниципальное имущество.
За решение проголосовали 31 депутат, против высказались 2 человека, а 1 воздержался.
По словам депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова, который проголосовал против концессионные работы должны быть комплексными, полномасштабными, при финансовом участии органов власти и проводиться на конкурентной основе. Среди прочего депутат обозначал проблему с электроснабжением поселка Тригуляй, которую не хотят решать долгие годы и проектом концессии работы не запланированы.
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