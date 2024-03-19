«Сырой» проект концессии с АО «ОРЭС-Тамбов» отправлен на доработку Комментариев: 0



Председатель комитета, депутат от КПРФ Артём Александров, задал вопрос о возможности проведения конкурса на концессию по электросетям, а также о других возможных вариантах. Представитель администрации не смог четко ответить на этот вопрос.

Вопрос был также задан о спешке в принятии такого важного решения без должной подготовки и обсуждения. Представители администрации пояснили, что данная организация должна представить необходимые документы в комиссию по урегулированию тарифов до 1 мая текущего года.



Представители администрации также не смогли четко ответить на вопросы о качественных показателях и обеспечении банковской гарантией.



Председатель контрольно-счётной палаты отметил ряд недоработок проекта в виде отсутствия некоторых документов или отдельных недостатков.



«Принятия решения в настоящий момент невозможно. Предлагается вернуть непосредственно проект решения на доработку с учётом всех замечаний и заключений. Если он будет оперативно отработан, мы ещё внеочередной комитет проведём, будем решать, принимать или не принимать проект», — подытожил Артём Александров.



В итоге комитет решил отправить проект на доработку и вернуть его для дальнейшего рассмотрения на следующей неделе вместе с комитетами по экономике, бюджету и муниципальной собственности. На заседании комитета Тамбовской городской Думы по ЖКХ был рассмотрен проект решения о заключении концессионного соглашения в отношении объектов электросетевого хозяйства Тамбова с АО "ОРЭС-Тамбов". Администрация города предложила заключить соглашение без проведения конкурсных процедур.Председатель комитета, депутат от КПРФ Артём Александров, задал вопрос о возможности проведения конкурса на концессию по электросетям, а также о других возможных вариантах. Представитель администрации не смог четко ответить на этот вопрос.Вопрос был также задан о спешке в принятии такого важного решения без должной подготовки и обсуждения. Представители администрации пояснили, что данная организация должна представить необходимые документы в комиссию по урегулированию тарифов до 1 мая текущего года.Представители администрации также не смогли четко ответить на вопросы о качественных показателях и обеспечении банковской гарантией.Председатель контрольно-счётной палаты отметил ряд недоработок проекта в виде отсутствия некоторых документов или отдельных недостатков.— подытожил Артём Александров.В итоге комитет решил отправить проект на доработку и вернуть его для дальнейшего рассмотрения на следующей неделе вместе с комитетами по экономике, бюджету и муниципальной собственности.



