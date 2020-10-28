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Депутаты выступили против повышения тарифов
Сегодня, 08:56
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Вчера члены комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Тамбовской городской Думы отправили на доработку проект решения об изменении тарифов, депутатов не устроил размер повышения тарифов.
По словам председателя комитета по ЖКХ Артема Александрова в таком виде проект решения депутаты поддержать не могут, поскольку он предполагает резкий рост тарифов на коммунальные услуги.
«Считаю, что водоканал должен принадлежать городу, и целесообразно двигаться именно в этом направлении, а не повышать тарифы для компании, к которой доверии у нас нет, - высказал свое мнение ИА «Тамбов-информ» Артем Александров. - Кроме того, необходимо пересматривать программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города, чтобы города также участвовал в софинансировании».
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