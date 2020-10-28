Жители по ул. Андреевской вышли с плакатами к администрации области 0 Вчера жители Андреевской, 33 города Тамбова снова вышли с плакатами на улицу. Ранее они выходили с плакатами к зданию городской администрации, теперь — к администрации Тамбовской области. В руках они держали плакат: «Губернатор, прекрати беспредел – остановите незаконную стройку».

Число жертв коронавируса составило 50 человек 0 В Тамбовской области зафиксирована очередная смерть от коронавирусной инфекции.

Депутаты выступили против повышения тарифов 0 Вчера члены комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Тамбовской городской Думы отправили на доработку проект решения об изменении тарифов, депутатов не устроил размер повышения тарифов.

В Тамбовской области для ремонта дорог используют переработанный асфальт 0 В Тамбовской области при капитальном ремонте дорог стали применять новые технологии. В частности при ремонте дороги в Петровском районе подрядчик решил применить технологию – ресайклинга.

Депутаты: повышение тарифов на услуги ЖКХ не избежать 0 Вчера депутаты Тамбовской городской Думы посетили объекты систем водоснабжения и водоотведения областного центра, чтобы воочию оценить их состояние в преддверии принятия решения о повышении тарифов.

Дневник.ру запустил новые сервисы для дистанционного обучения 0 Компания «Дневник.ру», резидент Кластера информационных технологий Фонда «Сколково», добавила на свою образовательную платформу новые бесплатные сервисы для дистанционного обучения. Теперь на Dnevnik.ru можно не только вести учет успеваемости школьников и общаться, но и проводить занятия по

При пожаре в Котовске пострадало четыре человека 0 Сегодня ночью в городе Котовске произошел пожар в жилом доме площадью 90 кв.м. по ул. Комсомольская.

На смену троллейбусам приходят автобусы 0 Автопарк муниципального перевозчика пополнился шестью новыми автобусами на газомоторном топливе.

В Тамбовской области собрали 5 миллионов тонн зерна 0 В Тамбовской области валовый сбор зерновых культур достиг рекордных показателей - 5 миллионов тонн зерна.

Коронавирусом заболело почти 90 человек 0 В Тамбовской области практически каждый день отмечается рост заболевших коронавирусом.

Жители Тамбова: «Мы замерзаем в своих квартирах» 0 Несмотря на то, что пуско-наладочные работы, связанные с отопительным сезоном должны были завершить еще 26 октября, в некоторых домах города Тамбова – нет отопления.

«Тамбов» расстался с самым высокооплачиваемым игроком, чтобы приобрести новичков 0 Дебютант прошлого сезона российской премьер-лиги сумел сохранить прописку в элите и не вылетел обратно в ФНЛ. Букмекерские конторы дают небольшой коэффициент на то, что «Тамбов» вновь останется в РПЛ, сообщает издание BetON.

200 обращений в день поступало по вопросам теплоснабжения 0 С 19 октября в городе Тамбове работает «горячая линия» по вопросам теплоснабжения. В первые дни поступало по 200 и более обращений. Звонки горожан принимают сотрудники единой городской центральной диспетчерской службы.

Глава Тамбова предложила повысить тарифы на коммунальные услуги 0 Глава города Тамбова Наталия Макаревич внесла в городскую Думу проект решения «О согласовании проекта постановления главы администрации Тамбовской области «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных

Федеральный инспектор Владимир Пригорнев пообещал повышение уровня жизни тамбовчан 0 Сегодня во время видеоконференции с участием полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Игоря Щеглова был представлен новый главный федеральный инспектор по Тамбовской области Владимир Пригорнев.

На горячую линию по теплоснабжению поступило более 500 звонков 0 Сегодня в городе Тамбове завершаются пуско-наладочные работы в рамках отопительного сезона 2020-2021 гг. По состоянию на пятницу без тепла оставались 119 домов.

В Тамбовской области временно прекратят вещание отдельных каналов 0 Сегодня и завтра с 9:00 до 16:00 будет отключено внешнее электроснабжение на объекте филиала РТПС «Донское» (телерадиовышка).

В Тамбове прошло первое заседание теологического совета 0 На базе Тамбовской духовной семинарии под председательством митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия прошло первое заседание Тамбовского епархиального совета по теологическому образованию.

На следующей неделе нас ждут заморозки 0 По информации Гидрометцентра на следующей неделе жителей Тамбовской области ждет контрастная погода. Вначале недели будут идти дожди, столбик термометра будет опускаться до 8 градусов тепла.