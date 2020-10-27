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Депутаты: повышение тарифов на услуги ЖКХ не избежать
Сегодня, 10:57
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Вчера депутаты Тамбовской городской Думы посетили объекты систем водоснабжения и водоотведения областного центра, чтобы воочию оценить их состояние в преддверии принятия решения о повышении тарифов.
По мнению депутатов, система жизнеобеспечения находится в плачевном состоянии и необходимы инвестиции, по некоторым объектам износ составляет от 80 до 100%. Без правильного тарифного регулирования коммунальная сфера развиваться не сможет.
«Мы понимаем, что без решения вопроса, в том числе и повышения тарифов, эту проблему не решить, но какое это будет повышение, мы будем обсуждать и будем принимать своё решение», - заявила председатель Тамбовской городской Думы Елена Леонова телеканалу «Новый век».
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