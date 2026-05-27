В Мичуринске отметили День пограничника автопробегом и церемонией памяти



Одной из первых точек маршрута стало село Гавриловка, где участники почтили память уроженца Тамбовской области Евгения Родионова, а также всех военнослужащих, погибших при защите Отечества.



Основные торжества состоялись у памятного знака «Пограничникам всех поколений». С поздравлениями к собравшимся обратились заместитель главы Мичуринска Максим Балашов и заместитель главы Мичуринского округа Татьяна Чепрасова. Они поблагодарили ветеранов и действующих военнослужащих за верность долгу и вручили награды отличившимся участникам общественной деятельности.



Почётными грамотами были отмечены представители Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций» Александр Медников и Александр Белоусов.



После официальной части для гостей праздника прозвучали патриотические музыкальные композиции в исполнении Алексея Зверева и Геннадия Чуканова. Награды также получили ветераны-пограничники, активно участвующие в общественной жизни города и патриотическом воспитании молодёжи.



Завершились мероприятия минутой молчания и возложением цветов к памятному знаку в честь пограничников, отдавших жизнь при исполнении воинского долга.













В праздновании приняли участие члены Мичуринского местного отделения Российского Союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций Владимир Савенков, Александр Медников, Алексей Харитонов, Алексей Зверев, Андрей Докукин и другие ветераны.



Отметим, что вопросы патриотического воспитания, сохранения исторической памяти и поддержки ветеранов традиционно находятся в центре внимания научного и ветеранского сообщества региона. Активную работу в этом направлении ведёт Академия военных наук Тамбовской области.



Председатель регионального отделения Академии военных наук Владимир Титаренко отметил, что День пограничника остаётся важной датой не только для ветеранов службы, но и для всего общества.



— Пограничные войска всегда были символом надёжности, мужества и верности воинскому долгу. Сегодня особенно важно сохранять память о подвигах защитников рубежей нашей страны и передавать эти традиции молодому поколению. Такие мероприятия помогают укреплять связь поколений, воспитывать уважение к военной службе и формировать ответственное отношение к истории Отечества, — подчеркнул Владимир Титаренко.




