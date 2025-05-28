В Мичуринске торжественно отметили День пограничника: награждения, стихи и память о героях Комментариев: 0



С приветственными словами к участникам обратились заместитель главы города Ольга Юрьевна Мосолова и начальник отдела экономики и труда Мичуринского муниципального округа Игорь Валерьевич Алехин. Они выразили искреннюю благодарность пограничникам за верную службу и вручили награды тем, кто внёс значительный вклад в развитие ветеранского движения и патриотическое воспитание молодёжи.



Почётными грамотами от администрации города Мичуринска были отмечены А.Ф. Пугачев, А.Н. Перевезенцев и Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана». Благодарности от муниципального округа удостоились А.Б. Зверев и всё то же отделение Союза ветеранов.



Также от имени «Российского Союза ветеранов Афганистана» были вручены медали «За отличие в ветеранском движении пограничных войск» Владимиру Михайловичу Савенкову и Анатолию Борисовичу Звереву. Символика пограничных войск — флаги и вымпелы — была передана Г.С. Голумееву, А.Л. Медникову, А.Ф. Пугачеву, В.М. Савенкову, А.А. Харитонову, А.Ю. Докукину, А.Б. Звереву и В.Н. Кучину.



Творческую часть мероприятия украсили стихи и музыкальные выступления Алексея Зверева, Василисы Савельевой, Геннадия Чуканова и Ильи Кривенцова. Проникновенные строки и песни стали данью памяти героям пограничной службы.



Память погибших воинов почтили минутой молчания, после чего к стеле пограничников были возложены венки и живые цветы — символ глубокой благодарности и уважения к тем, кто защищал и продолжает защищать рубежи страны.



В мероприятии приняли участие члены Мичуринского местного отделения Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», среди которых Владимир Савенков, Александр Медников, Алексей Харитонов, Алексей Зверев, Геннадий Голумеев, Владимир Ильин, Игорь Бабич, Томирос Хайрадзе и другие.



Проведение праздника стало возможным благодаря поддержке из бюджета Тамбовской области в рамках гранта (соглашение № 75 от 04.09.2024 г.), что позволило организовать мероприятие на высоком уровне и сохранить важные традиции воинской памяти. В Мичуринске состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню пограничника. У стелы пограничников собрались действующие военнослужащие, ветераны пограничной службы Мичуринска и Мичуринского округа, представители военно-патриотических клубов, ветеранских организаций, а также неравнодушные жители города.С приветственными словами к участникам обратились заместитель главы города Ольга Юрьевна Мосолова и начальник отдела экономики и труда Мичуринского муниципального округа Игорь Валерьевич Алехин. Они выразили искреннюю благодарность пограничникам за верную службу и вручили награды тем, кто внёс значительный вклад в развитие ветеранского движения и патриотическое воспитание молодёжи.Почётными грамотами от администрации города Мичуринска были отмечены А.Ф. Пугачев, А.Н. Перевезенцев и Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана». Благодарности от муниципального округа удостоились А.Б. Зверев и всё то же отделение Союза ветеранов.Также от имени «Российского Союза ветеранов Афганистана» были вручены медали «За отличие в ветеранском движении пограничных войск» Владимиру Михайловичу Савенкову и Анатолию Борисовичу Звереву. Символика пограничных войск — флаги и вымпелы — была передана Г.С. Голумееву, А.Л. Медникову, А.Ф. Пугачеву, В.М. Савенкову, А.А. Харитонову, А.Ю. Докукину, А.Б. Звереву и В.Н. Кучину.Творческую часть мероприятия украсили стихи и музыкальные выступления Алексея Зверева, Василисы Савельевой, Геннадия Чуканова и Ильи Кривенцова. Проникновенные строки и песни стали данью памяти героям пограничной службы.Память погибших воинов почтили минутой молчания, после чего к стеле пограничников были возложены венки и живые цветы — символ глубокой благодарности и уважения к тем, кто защищал и продолжает защищать рубежи страны.В мероприятии приняли участие члены Мичуринского местного отделения Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», среди которых Владимир Савенков, Александр Медников, Алексей Харитонов, Алексей Зверев, Геннадий Голумеев, Владимир Ильин, Игорь Бабич, Томирос Хайрадзе и другие.Проведение праздника стало возможным благодаря поддержке из бюджета Тамбовской области в рамках гранта (соглашение № 75 от 04.09.2024 г.), что позволило организовать мероприятие на высоком уровне и сохранить важные традиции воинской памяти.



