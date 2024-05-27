Празднование 106-й годовщины образования пограничных войск РФ в Мичуринске Комментариев: 0



Празднование дня пограничника по традиции, введенной местной организаций «Российский Союз ветеранов Афганистана», началось с автопробега. Колона более чем из 50-ти машин с флагами проехала по улицам города до с. Гавриловка. В храме Покрова Пресвятой Богородицы состоялся молебен о всех павших воинах. Более 70-ти ветеранов боевых действий почтили память воина Евгения Родионова, жестоко казненного в годы Первой Чеченской войны.



Торжественная часть 106-й годовщины образования пограничных войск прошла у стелы пограничников и собрала более 150-ти человек. С приветственным словом к пограничникам и всем собравшимся обратились заместитель главы г. Мичуринска О.Ю. Мосолова и заместитель главы Мичуринского МО Т.С. Чепрасова. Они поблагодарили «зеленых беретов» за доблестную службу и ратные подвиги и вручили им заслуженные награды. Почетной грамотой от администрации города были награждены В.М. Савенков и А.Л. Медников, от администрации Мичуринского МО – А.В. Белоусов и Г.С. Голумеев.



От Правления Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» пограничников поздравил заместитель Председателя Правления «РСВА» В.М. Савенков. За заслуги перед Родиной и «РСВА» он наградил пистолетом А.Л. Медникова, медалью «За участие в СВО» - В.Л. Ильина, медалью «Афганистан за службу в СБО, ММГ, ДШМГ ПВ КГБ СССР» - В.Н. Кучина, медалью «Патриот России» - А.В. Игнатова, почетными грамотами – М.В. Власова, А.Н. Щербакова, А.Б. Зверева, А.В. Белоусова и А.Ф. Пугачева.



После церемонии награждения звучали добрые песни под гитару и много – много теплых слов в адрес тех, кто не вернулся с поля боя. В завершении мероприятия все собравшиеся возложили цветы в память о своих боевых товарищах. 28 мая свой профессиональный праздник отметили в Мичуринске пограничники – хранители рубежей нашей страны. За сутки до дня пограничника была проведена Всероссийская акция «Боевой расчет». Акцию провел ветеран боевых действий на таджико – афганской границе А.Л. Медников. Флаг поднимал ветеран боевых действий в зоне проведения специальной военной операции на Украине В.Л. Ильин. В акции приняли участие пограничника г. Мичуринска и Мичуринского МО, которые чтят традиции пограничных войск и болеют за свою страну.Празднование дня пограничника по традиции, введенной местной организаций «Российский Союз ветеранов Афганистана», началось с автопробега. Колона более чем из 50-ти машин с флагами проехала по улицам города до с. Гавриловка. В храме Покрова Пресвятой Богородицы состоялся молебен о всех павших воинах. Более 70-ти ветеранов боевых действий почтили память воина Евгения Родионова, жестоко казненного в годы Первой Чеченской войны. Торжественная часть 106-й годовщины образования пограничных войск прошла у стелы пограничников и собрала более 150-ти человек. С приветственным словом к пограничникам и всем собравшимся обратились заместитель главы г. Мичуринска О.Ю. Мосолова и заместитель главы Мичуринского МО Т.С. Чепрасова. Они поблагодарили «зеленых беретов» за доблестную службу и ратные подвиги и вручили им заслуженные награды. Почетной грамотой от администрации города были награждены В.М. Савенков и А.Л. Медников, от администрации Мичуринского МО – А.В. Белоусов и Г.С. Голумеев.От Правления Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» пограничников поздравил заместитель Председателя Правления «РСВА» В.М. Савенков. За заслуги перед Родиной и «РСВА» он наградил пистолетом А.Л. Медникова, медалью «За участие в СВО» - В.Л. Ильина, медалью «Афганистан за службу в СБО, ММГ, ДШМГ ПВ КГБ СССР» - В.Н. Кучина, медалью «Патриот России» - А.В. Игнатова, почетными грамотами – М.В. Власова, А.Н. Щербакова, А.Б. Зверева, А.В. Белоусова и А.Ф. Пугачева.После церемонии награждения звучали добрые песни под гитару и много – много теплых слов в адрес тех, кто не вернулся с поля боя. В завершении мероприятия все собравшиеся возложили цветы в память о своих боевых товарищах.



