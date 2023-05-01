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Российский Союз ветеранов Афганистана в Мичуринске продолжает активную военно-патриотическую работу
Одним из самых важных направлений в работе Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» является военно – патриотическая работа с молодежью. Организация много лет занимается этой деятельностью и, наряду с традиционными формами работы, находит новые методы взаимодействия с молодежью.
28 апреля 2023 г. в музейной комнате «Боевой Славы» состоялся пограничный квест, посвященный 105-й годовщине образования пограничных войск. Викторина собрала учащихся пяти школ г. Мичуринска. Квест провели воины – пограничники, ветераны боевых действий: Савенков В.М., Харитонов А.А., Медников А.Л.
Школьникам были заданы вопросы об истории и атрибутике пограничных войск, а также о героях – пограничниках. По итогам квеста, призовые места распределились следующим образом. Первое место заняли учащиеся МБОУ СОШ № 18 – Полянская А.П. и Кинжалова В.А. Второе место осталось за школьниками МАОУ СОШ № 5 – Шиловой Е.В. и Языковым М.А. Третье место заняли ученики МБОУ СОШ № 15 – Романов А.В. и Утешев Д.А.
Все учащиеся показали достойные результаты, высокий уровень подготовки и хорошие знания по заданной теме.
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Одним из самых важных направлений в работе Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» является военно – патриотическая работа с молодежью. Организация много лет занимается этой деятельностью и, наряду с
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