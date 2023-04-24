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Новые экспонаты для музейной комнаты «Боевой Славы» в Мичуринске
Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» получило очередные макеты стрелкового оружия в музейную комнату «Боевой Славы», среди них: макеты автомата ППШ, макет АКМ, макет РПГ-7, образцы боеприпасов стрелкового оружия.
Данные макеты необходимы для военно–патриотической работы, а также для того, что бы привить молодому поколению навыки обращения с оружием, вызвать у молодежи интерес и заинтересованность к оружию и военной профессии.
Данное приобретение стало возможным благодаря субсидии Тамбовской области, помощи депутат Государственной Думы Полякова А.А. и главы города Мичуринска Харникова М.В.
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