Музейная комната «Боевой славы» в г. Мичуринске пополнилась новыми экспонатами боевого стрелкового оружия Комментариев: 0



Мы живём в непростое время. Всё труднее учить добру и милосердию, находить образец для подражания, проводить трогающие душу встречи, праздники, уроки. Но делать это надо во имя будущего. Жизнь продолжается и, по-прежнему, нужны людям доброта, любовь к Родине, своим родным и близким. Память о прошлом, желание и стремление к преобразованию, т.е. формирование активной жизненной позиции и высокой нравственности - эти понятия должны жить, не устаревая, передаваясь из поколения к поколению. Любой музей, а особенно школьный, это именно то место, где лучше всего идет процесс утверждения этих ценностей.



Любой музей, а музейная комната «Боевой славы» в особенности, один из самых благодатных факторов воздействия на душу. Здесь воспитательное воздействие начинается с первых шагов. Сама обстановка, оформление, запах – всё вызывает волнение, трепет души и интерес. Именно здесь, в музее, узнают ребята неизвестные страницы истории родного края, о людях, которых хорошо знают, но не знали об их значимости и роли в жизни города. Это мощная река жизни, которая пробуждает лучшие мысли и чувства своих посетителей через уроки, экскурсии, встречи и праздники. Проведение ежегодных традиционных дел и акций развивает умение трудиться, сотрудничать, коллективно решать творческие задачи, желание совершать гражданские поступки, так как дела, в которых они участвуют, несут в себе патриотический смысл, а значит все это - гражданские поступки. Главным методом образовательной деятельности, который предлагался и для музейной сферы деятельности, становился экскурсионный метод. «В умах всех, кто живо причастен к делу воспитания юношества, звучит теперь азбучною истиною, что обучение без экскурсированья – мертвая буква и экскурсионный метод – необходимый школьный прием» – отмечал один из основоположников экскурсионной школы в отечественном образовании И. М. Гревс.



Главная цель нашей музейной комнаты – бережно собирать и сохранять знания об истории родного края, а также делиться этими знаниями с посетителями. Чтобы экспозиция была интересной и доступной для понимания, она должна быть не только хорошо продумана, но и грамотно расположена в выставочном зале. Решить сложную задачу по планированию и распределению пространства можно с помощью специально подобранных витрин и стендов.



Жизнь подтверждает, что нельзя вдохновить человека на подвиг, не преклонившись перед подвигом, уже совершённым. Мы не вправе предать забвению то, что было нашей славой и по праву обязано перейти в память и дела последующих поколений. Наша музейная комната с его разносторонней краеведческой и идейно-нравственной работой является хорошим помощником в деле воспитания подрастающего поколения. Это «мастерская» для формирования детской души, хорошая и добрая, умная и содержательная. Своим оформлением и содержанием он вызывает интерес посетителей. Здесь есть вещи, книги, документы, реликвии, которые ребятам в силу их любознательности всегда интересны. Здесь, как нигде, великолепно переплетаются интересы разных возрастов. Здесь всем интересно. Одним – фотографии на стенде дорогих и близких людей, другим – история локальных войн и военных конфликтов, кто-то изучает монеты, привезённые из-за пределов РФ. Именно здесь пробуждается общественная активность и гражданственность.



Музейная работа методически разнообразна и это разнообразие поражает своей новизной и размахом. В такой работе легко внедряются новые формы, и методы нравственного воздействия на душу и сердце посетителей. Здесь воедино сливаются опыт общения, интерес посетителей, их реакция и переживания на увиденное и услышанное. Конечно, восприятие увиденного у каждого своё, индивидуальное: у первоклассника и выпускника школы, у ветерана и жителей города Мичуринска и мичуринского района. Каждый видит и воспринимает близко то, что ему более понятно и дорого. Да, по-разному мы смотрим, но едины в одном: музей всех заставляет волноваться и переживать. Здесь пробуждаются лучшие струны человеческой души. А раз это так, значит, музей достигает своей главной цели – он воспитывает лучшие качества человека. Поэтому музейная комната «Боевой славы» и должна жить в память о прошлом ради нашего будущего!



У музея свой язык. Язык музейных реликвий – документы, вещи, книги, грамоты, оружие. Безмолвные свидетели прошлой жизни, они волнуют не меньше, так как пробуждают добрые, неведомые раньше чувства, и оживают во время экскурсий, уроков, встреч, праздников, наполняя чувством гордости и любви к своему народу, к Родине. Музей – Книга Памяти всего ценного из того, что было, которая передаётся, как эстафета поколениям нынешним и будущим.



Работа нашей музейной комнаты лучшее тому подтверждение. Из года в год растёт число проводимых в музее мероприятий, музей стал центром идейно-нравственного воспитания подрастающего поколения г. Мичуринска и мичуринского района.



Ежегодно в музее «Боевой славы» нашей ветеранской организацией проводятся уроки мужества . Они посвящены памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, воинам-интернационалистам. Главное направление всех мероприятий, проводимых в музейной комнате по патриотическому воспитанию - сохранение преемственности поколений на основе исторической памяти, примеров героического прошлого народа. Школьникам нужны героические образы, ибо с детства в их сознание должны входить высокие понятия: долг, ответственность, верность, подвиг, патриотизм.



В созданную комнату "Боевой славы" по адресу ул. Гоголевская 88а, комнату Памяти и место встреч ветеранов последних войн, как и планировалось ранее, поступили в качестве музейных экспонатов макеты стрелкового оружия в целях формирования Музейного фонда, который осуществляют коллекционирование, хранение и экспонирование различных образцов оружия. За счёт средств гранта в форме субсидии из бюджета Администрации Тамбовской области нашей ветеранской организацией были приобретены в г. Тула три макета стрелкового оружия АКМ.



Музейные экспонаты являются репликами и массово-габаритными макетами (ММГ) , относящимся к категории списанного оружия без которых немыслима интересная и познавательная экскурсия. Посетители музея смогут не только просматривать фильмы и видеоролики о войне, но и тактильно ощутить веяние того непростого военного времени, визуально разглядывая предметы солдатского быта и экземпляры оружия. Предполагается увеличение количества посетителей музея , интересующихся оружием и его эстетикой. То есть, сделать шаг в развитии оружейной и технической культуры в г. Мичуринске и Мичуринском районе, а так же спасти макеты исторического оружия от бесславного уничтожения, пополнить фонд лучшей комнаты "Боевой славы" в г. Мичуринске.



Сегодня, когда на государственном уровне гражданско-патриотическое воспитание выделено в качестве приоритетного направления, члены ММО ТО ООО «РСВА» во главе с Председателем Правления пытаются изыскать всё новые методы работы, пытаясь расширить интерес к истории своей Родины, к её героям, к малоизученным фактам прошедших локальных войн.



В заключении хотелось бы отметить, что члены ММО ТО ООО "РСВА» во главе с Председателем Правления Волковым Игорем Ивановичем возлагают большие надежды на вновь приобретённые музейные экспонаты, которые призваны формировать патриотическое сознание подрастающего поколения, усиливать работу по военно-патриотическому воспитанию граждан России, заниматься подготовкой молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации.



Есть события, забыть о которых никто не имеет права. Они навсегда остаются в народной памяти. Афганская война, война в Чечне, Дагестане, Сирии, Украине… Там, где гибнут молодые, сильные люди, время как бы останавливается. И никогда не проходит боль от утраты близких. Наша ветеранская организация делает всё возможное для увековечения подвигов солдат, честно служивших родной стране. С этой мыслью и была создана музейная комната «Боевой славы» в преддверии Дня Победы в 2019 году по инициативе Мичуринского отделения Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана». В этой комнате по частичкам собрана память о тех, кто воевал в Афганистане, Чечне, Дагестане и Сирии. Это наша история, от которой мы не имеем право отворачиваться. Собираясь здесь, мы вновь пытаемся донести до подрастающего поколения правду. Время неумолимо идет вперед, но вместе с тем оно не властно над памятью народа. Школьники в настоящее время мало знают о подвигах героев интернациональных войн и военных конфликтах. Возникает постоянная необходимость приблизить немеркнущие подвиги народа, примеры гражданского долга к сознанию, чувствам ребят, приобщить их к истокам героизма предыдущего поколения , укрепить живую связь времен и поколений.Мы живём в непростое время. Всё труднее учить добру и милосердию, находить образец для подражания, проводить трогающие душу встречи, праздники, уроки. Но делать это надо во имя будущего. Жизнь продолжается и, по-прежнему, нужны людям доброта, любовь к Родине, своим родным и близким. Память о прошлом, желание и стремление к преобразованию, т.е. формирование активной жизненной позиции и высокой нравственности - эти понятия должны жить, не устаревая, передаваясь из поколения к поколению. Любой музей, а особенно школьный, это именно то место, где лучше всего идет процесс утверждения этих ценностей.Любой музей, а музейная комната «Боевой славы» в особенности, один из самых благодатных факторов воздействия на душу. Здесь воспитательное воздействие начинается с первых шагов. Сама обстановка, оформление, запах – всё вызывает волнение, трепет души и интерес. Именно здесь, в музее, узнают ребята неизвестные страницы истории родного края, о людях, которых хорошо знают, но не знали об их значимости и роли в жизни города. Это мощная река жизни, которая пробуждает лучшие мысли и чувства своих посетителей через уроки, экскурсии, встречи и праздники. Проведение ежегодных традиционных дел и акций развивает умение трудиться, сотрудничать, коллективно решать творческие задачи, желание совершать гражданские поступки, так как дела, в которых они участвуют, несут в себе патриотический смысл, а значит все это - гражданские поступки. Главным методом образовательной деятельности, который предлагался и для музейной сферы деятельности, становился экскурсионный метод.» – отмечал один из основоположников экскурсионной школы в отечественном образовании И. М. Гревс. Главная цель нашей музейной комнаты – бережно собирать и сохранять знания об истории родного края, а также делиться этими знаниями с посетителями. Чтобы экспозиция была интересной и доступной для понимания, она должна быть не только хорошо продумана, но и грамотно расположена в выставочном зале. Решить сложную задачу по планированию и распределению пространства можно с помощью специально подобранных витрин и стендов.Жизнь подтверждает, что нельзя вдохновить человека на подвиг, не преклонившись перед подвигом, уже совершённым. Мы не вправе предать забвению то, что было нашей славой и по праву обязано перейти в память и дела последующих поколений. Наша музейная комната с его разносторонней краеведческой и идейно-нравственной работой является хорошим помощником в деле воспитания подрастающего поколения. Это «мастерская» для формирования детской души, хорошая и добрая, умная и содержательная. Своим оформлением и содержанием он вызывает интерес посетителей. Здесь есть вещи, книги, документы, реликвии, которые ребятам в силу их любознательности всегда интересны. Здесь, как нигде, великолепно переплетаются интересы разных возрастов. Здесь всем интересно. Одним – фотографии на стенде дорогих и близких людей, другим – история локальных войн и военных конфликтов, кто-то изучает монеты, привезённые из-за пределов РФ. Именно здесь пробуждается общественная активность и гражданственность.Музейная работа методически разнообразна и это разнообразие поражает своей новизной и размахом. В такой работе легко внедряются новые формы, и методы нравственного воздействия на душу и сердце посетителей. Здесь воедино сливаются опыт общения, интерес посетителей, их реакция и переживания на увиденное и услышанное. Конечно, восприятие увиденного у каждого своё, индивидуальное: у первоклассника и выпускника школы, у ветерана и жителей города Мичуринска и мичуринского района. Каждый видит и воспринимает близко то, что ему более понятно и дорого. Да, по-разному мы смотрим, но едины в одном: музей всех заставляет волноваться и переживать. Здесь пробуждаются лучшие струны человеческой души. А раз это так, значит, музей достигает своей главной цели – он воспитывает лучшие качества человека. Поэтому музейная комната «Боевой славы» и должна жить в память о прошлом ради нашего будущего!У музея свой язык. Язык музейных реликвий – документы, вещи, книги, грамоты, оружие. Безмолвные свидетели прошлой жизни, они волнуют не меньше, так как пробуждают добрые, неведомые раньше чувства, и оживают во время экскурсий, уроков, встреч, праздников, наполняя чувством гордости и любви к своему народу, к Родине. Музей – Книга Памяти всего ценного из того, что было, которая передаётся, как эстафета поколениям нынешним и будущим.Работа нашей музейной комнаты лучшее тому подтверждение. Из года в год растёт число проводимых в музее мероприятий, музей стал центром идейно-нравственного воспитания подрастающего поколения г. Мичуринска и мичуринского района.Ежегодно в музее «Боевой славы» нашей ветеранской организацией проводятся уроки мужества . Они посвящены памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, воинам-интернационалистам. Главное направление всех мероприятий, проводимых в музейной комнате по патриотическому воспитанию - сохранение преемственности поколений на основе исторической памяти, примеров героического прошлого народа. Школьникам нужны героические образы, ибо с детства в их сознание должны входить высокие понятия: долг, ответственность, верность, подвиг, патриотизм.В созданную комнату "Боевой славы" по адресу ул. Гоголевская 88а, комнату Памяти и место встреч ветеранов последних войн, как и планировалось ранее, поступили в качестве музейных экспонатов макеты стрелкового оружия в целях формирования Музейного фонда, который осуществляют коллекционирование, хранение и экспонирование различных образцов оружия. За счёт средств гранта в форме субсидии из бюджета Администрации Тамбовской области нашей ветеранской организацией были приобретены в г. Тула три макета стрелкового оружия АКМ.Музейные экспонаты являются репликами и массово-габаритными макетами (ММГ) , относящимся к категории списанного оружия без которых немыслима интересная и познавательная экскурсия. Посетители музея смогут не только просматривать фильмы и видеоролики о войне, но и тактильно ощутить веяние того непростого военного времени, визуально разглядывая предметы солдатского быта и экземпляры оружия. Предполагается увеличение количества посетителей музея , интересующихся оружием и его эстетикой. То есть, сделать шаг в развитии оружейной и технической культуры в г. Мичуринске и Мичуринском районе, а так же спасти макеты исторического оружия от бесславного уничтожения, пополнить фонд лучшей комнаты "Боевой славы" в г. Мичуринске.Сегодня, когда на государственном уровне гражданско-патриотическое воспитание выделено в качестве приоритетного направления, члены ММО ТО ООО «РСВА» во главе с Председателем Правления пытаются изыскать всё новые методы работы, пытаясь расширить интерес к истории своей Родины, к её героям, к малоизученным фактам прошедших локальных войн.В заключении хотелось бы отметить, что члены ММО ТО ООО "РСВА» во главе с Председателем Правления Волковым Игорем Ивановичем возлагают большие надежды на вновь приобретённые музейные экспонаты, которые призваны формировать патриотическое сознание подрастающего поколения, усиливать работу по военно-патриотическому воспитанию граждан России, заниматься подготовкой молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации.Есть события, забыть о которых никто не имеет права. Они навсегда остаются в народной памяти. Афганская война, война в Чечне, Дагестане, Сирии, Украине… Там, где гибнут молодые, сильные люди, время как бы останавливается. И никогда не проходит боль от утраты близких. Наша ветеранская организация делает всё возможное для увековечения подвигов солдат, честно служивших родной стране. С этой мыслью и была создана музейная комната «Боевой славы» в преддверии Дня Победы в 2019 году по инициативе Мичуринского отделения Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана». В этой комнате по частичкам собрана память о тех, кто воевал в Афганистане, Чечне, Дагестане и Сирии. Это наша история, от которой мы не имеем право отворачиваться. Собираясь здесь, мы вновь пытаемся донести до подрастающего поколения правду.



